Dipika Chikhlia Struggle Story: B-ग्रेड फिल्मों से ‘सीता’ बनने तक, दीपिका चिखलिया की चौंकाने वाली कहानी

Dipika Chikhlia Struggle Story: देवी सीता के तौर पर घर-घर में मशहूर होने से पहले, दीपिका चिखलिया ने बहुत स्ट्रगल, रिजेक्शन और करियर में रुकावटों का दौर देखा, जिसके बारे में कई फैंस को आज भी पता नहीं है।

शुरुआती करियर स्ट्रगल और फ्लॉप फिल्में

दीपिका ने सिर्फ 18 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 1983 में फिल्म सुन मेरी लैला से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वह घर संसार और घर का चिराग जैसी फिल्मों में नजर आईं, ताकि अपने लिए एक जगह बना सकें।

हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असर नहीं डाल पाईं, और जल्द ही उनके पास ऑफर आने बंद हो गए। कम ऑप्शन और बढ़ते प्रेशर के कारण, उन्हें चीख और रात के अंधेरे में जैसी B-ग्रेड फिल्में करनी पड़ीं – यह फैसला चॉइस से ज़्यादा सर्वाइवल के लिए था।

टर्निंग पॉइंट: ‘रामायण’

20-21 साल की उम्र में, दीपिका ने रामानंद सागर की पौराणिक कहानी रामायण के लिए ऑडिशन दिया। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और स्क्रीन पर मौजूदगी से सागर तुरंत इम्प्रेस हो गए, और उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह सीता के रोल के लिए एकदम सही हैं।उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया।

जैसे ही रामायण एयर हुआ, दीपिका चिखलिया रातों-रात सेंसेशन बन गईं। ऑडियंस ने न सिर्फ उनकी तारीफ़ की—वे उनका आदर करने लगे। सीता का किरदार उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गया, जिससे उन्हें बेमिसाल शोहरत, इज़्ज़त और भारतीय टेलीविज़न इतिहास में एक पक्की जगह मिली।

‘रामायण’ के बाद की ज़िंदगी

रामायण से पहले, वह विक्रम बेताल जैसे शो में भी दिखीं। अपनी कामयाबी के बाद, उन्होंने लव कुश और धरती पुत्र नंदिनी जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिससे इंडस्ट्री में उनकी पहचान और पक्की हो गई।

आज भी, दीपिका चिखलिया फिल्मों और टेलीविज़न में एक्टिव हैं, हिंदी और मराठी सिनेमा में काम कर रही हैं। वह सोशल मीडिया के ज़रिए भी फैंस से जुड़ी रहती हैं।

दीपिका का सफ़र एक ज़बरदस्त याद दिलाता है कि सफलता अक्सर मुश्किलों और मुश्किल फ़ैसलों के बाद मिलती है। मजबूरी में B-ग्रेड फ़िल्में करने से लेकर सीता का सबसे मशहूर चेहरा बनने तक, उनकी कहानी प्रेरणा देने वाली है—गुमनामी से मशहूर स्टारडम तक का एक सच्चा बदलाव।