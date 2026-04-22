Dinesh Lal Yadav Nirahua-Amrapali Dubey का रोमांस छाया, ‘तिरिया के भिरिया रहा’ यूट्यूब पर तोड़ रहा रिकॉर्ड्स

By
Mohit Saini
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Dinesh Lal Yadav Nirahua-Amrapali Dubey का रोमांस छाया, ‘तिरिया के भिरिया रहा’ यूट्यूब पर तोड़ रहा रिकॉर्ड्स
Dinesh Lal Yadav Nirahua-Amrapali Dubey का रोमांस छाया, ‘तिरिया के भिरिया रहा’ यूट्यूब पर तोड़ रहा रिकॉर्ड्स

Dinesh Lal Yadav Nirahua-Amrapali Dubey: निरहुआ और आम्रपाली दुबे का रोमांटिक गाना – दिनेश लाल यादव—जिन्हें ‘निरहुआ’ के नाम से बेहतर जाना जाता है—भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं जिनके गाने दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। लोग उनके गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं। निरहुआ और आम्रपाली दुबे के बीच की केमिस्ट्री फैंस को दीवाना बना देती है;


हाल ही में, उनका एक रोमांटिक गाना इंटरनेट पर धूम मचा रहा है इस वीडियो में, दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री सभी को दीवाना बना रही है।

जब भी ये दोनों साथ आते हैं, तो सनसनी मचा देते हैं। हाल ही में, उनका एक रोमांटिक गाना इंटरनेट पर आग लगा रहा है। हालांकि यह ट्रैक असल में काफी पुराना है, लेकिन यह अभी काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

यह भोजपुरी गाना है “तिरिया के भिड़िया,” जो फिल्म निरहुआ सटल रहे में दिखाया गया था। इस वीडियो में, दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री सभी को दीवाना बना रही है। इसके खूबसूरत बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं, जबकि दिनेश लाल यादव और कल्पना ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी है; वहीं, ओम झा ने गाने का शानदार म्यूज़िक बनाया है।

तो, बिना किसी देरी के, इस वायरल हिट गाने को यहीं देखें। यह पहली बार नहीं है जब उनके गानों ने इस तरह से सोशल मीडिया पर धूम मचाई हो; पहले भी, इस ज़बरदस्त जोड़ी ने कई सुपरहिट ट्रैक से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। आज भी, उनके पुराने गाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते रहते हैं।

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