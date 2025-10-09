Din Mein Kitni Roti Khani Chahiye: ज्यादा रोटी खा रहे हैं तो संभल जाएं! जानें एक दिन में कितनी रोटी खाना है सेहत के लिए सही

Din Mein Kitni Roti Khani Chahiye: ज़्यादातर भारतीयों के लिए, रोटी के बिना खाना अधूरा लगता है—चाहे दाल हो, सब्ज़ी हो या करी, रोटी हमेशा ज़रूरी होती है। लेकिन हम में से कई लोग अपने शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा रोटियाँ खा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको एक दिन में कितनी रोटियाँ खानी चाहिए? ज़्यादा रोटियाँ खाने से आपकी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। आइए जानें सही संख्या क्या है और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रोटियाँ खा लेते हैं तो क्या होता है।

ज़्यादा रोटियाँ खाने के दुष्प्रभाव

1. वज़न बढ़ना:

चपाती में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से चर्बी जमा हो सकती है और वज़न बढ़ सकता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो रोटी का सेवन सीमित करें।

2. उच्च रक्त शर्करा:

ज़्यादा गेहूँ की रोटियाँ खाने से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक है।

3. पेट फूलना और एसिडिटी:

गेहूँ में ग्लूटेन होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो कुछ लोगों में गैस, पेट फूलना और भारीपन का कारण बन सकता है। रात में बहुत ज़्यादा रोटियाँ खाने से ये पाचन संबंधी समस्याएँ और भी बदतर हो सकती हैं।

4. कब्ज़:

अगर आपका आहार ज़्यादातर रोटी और कम फाइबर, फल या सब्ज़ियों वाला है, तो इससे पाचन धीमा हो सकता है और कब्ज़ हो सकता है।

आपको एक दिन में कितनी चपाती खानी चाहिए?

एक मध्यम आकार की गेहूँ की चपाती में लगभग 70 कैलोरी और 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है।

पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, एक औसत वयस्क को अपनी उम्र, गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों के आधार पर प्रतिदिन 2 से 3 चपाती खानी चाहिए।

विशेषज्ञ सुझाव:

अपनी थाली में संतुलन बनाए रखें! अपने भोजन को अधिक पौष्टिक और पचाने में आसान बनाने के लिए अपनी रोटियों को फाइबर युक्त सब्ज़ियों, दालों या सलाद के साथ खाएँ।

Also Read: Kuttu Ka Atta: व्रत का सुपरफूड या जहर? जानिए कैसे बनता है और कब बिगाड़ देता है सेहत