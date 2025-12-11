Diljit Dosanjh, (आज समाज), चंडीगढ़ : मशहूर अभिनेता एवं गायक दिलजीत दोसांझ इन दिनों पंजाब में इम्तियाज अली के साथ अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलजीत अपनी सेहत और डाइट का खास ख्याल रख रहे है, जिसको लेकर वे अपने तय शेड्यूल के मुताबिक चल रहे है। दिलजीत अपने व्लॉग में शूटिंग के अलावा वह अपना दिन भर का रूटीन भी फैंस के साथ शेयर करते नज़र आ रहे हैं। गुरुवार को भी दिलजीत ने इंस्टा पर अपनी सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की दिनचर्या को सोशल मीडिया पर एक मिनी व्लॉग के जरिये अपने फैंस के साथ साझा किया।

दिलजीत का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला

दिलजीत फनी अंदाज में अपने डेली रूटीन को फैंस के साथ शेयर करते हैं। दिलजीत की दिनचर्या के मुताबिक वह सुबह चार बजे उठ जाते है और सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर हेल्दी नाश्ता करते हैं और इसके बाद वह इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच जाते हैं। दिलजीत इस व्लॉग में इम्तियाज का शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा की तरह आज के मिनी व्लॉग में भी दिलजीत का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उनकी मस्ती भरी कमेंट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। वहीं फिल्म के शूटिंग सेट पर बहुत सारे फैंस उनसे मिलने आए। जिनसे दिलजीत बड़े प्यार से मिले।

2026 में दिलजीत दोसांझ ‘बॉर्डर 2’ फिल्म में नजर आएंगे

बता दें कि इम्तियाज ने दिलजीत के साथ ‘अमर सिंह चमकीला’ के बाद यह दूसरा प्रोजेक्ट किया है। 2026 में दिलजीत दोसांझ ‘बॉर्डर 2’ फिल्म में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। वहीं दिलजीत दोसांझ के अलावा सनी देओल और वरुण धवन भी नजर आएंगे। ‘बॉर्डर 2’ में दिलजीत दोसांझ निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी थे।

