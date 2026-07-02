Diljit Dosanjh News: CJP के विरोध प्रदर्शन पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘मैं नेता नहीं, आर्टिस्ट हूं’

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Mohit Saini
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Diljit Dosanjh News: CJP के विरोध प्रदर्शन पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं नेता नहीं, आर्टिस्ट हूं'
Diljit Dosanjh News: CJP के विरोध प्रदर्शन पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं नेता नहीं, आर्टिस्ट हूं'

Diljit Dosanjh News: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कथित NEET पेपर लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे प्रोटेस्ट पर रिएक्शन दिया है। जहां कई सेलिब्रिटीज ने पब्लिकली इस मूवमेंट के लिए अपना सपोर्ट जताया है, वहीं दिलजीत ने साफ कर दिया है कि वह पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से जुड़ना नहीं चाहते हैं।

दिलजीत ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान जवाब दिया

हाल ही में एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान, दिलजीत के एक फैन ने उनसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे CJP प्रोटेस्ट पर उनकी राय पूछी। पंजाबी में साफ-साफ जवाब देते हुए, सिंगर ने कहा कि वह प्रोटेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ऐसे मामलों से दूर रहना पसंद करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वह खुद को पॉलिटिकल फिगर के बजाय एक आर्टिस्ट मानते हैं और इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट या कॉन्ट्रोवर्सी पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। दिलजीत ने यह भी कहा कि वह पब्लिक प्रोटेस्ट में शामिल होने के बजाय अपने काम पर फोकस करना पसंद करते हैं।

कई सेलिब्रिटीज़ ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है

जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई सेलिब्रिटीज़ ने इस कैंपेन को सपोर्ट किया है, जबकि एक्टर प्रकाश राज भी कथित तौर पर खुद प्रोटेस्ट में शामिल हुए।

हालांकि, इंडस्ट्री के अपने कुछ साथियों के उलट, दिलजीत ने पब्लिक में कोई स्टैंड नहीं लिया और दोहराया कि वह अपने आर्टिस्टिक करियर पर फोकस करना पसंद करते हैं।

सिंगर को पहले भी कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था

दिलजीत दोसांझ इससे पहले अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान सपोर्टर्स से जुड़े एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सुर्खियों में आए थे। इस घटना ने परफॉर्मेंस फिर से शुरू होने से पहले इवेंट को कुछ देर के लिए रोक दिया था। हालांकि इस एपिसोड पर ऑनलाइन काफी चर्चा हुई, लेकिन सिंगर ने इसे अपनी परफॉर्मेंस का फोकस बनाए बिना अपना शो जारी रखा।

‘मैं वापस आऊंगा’ की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई जारी है

प्रोफेशनल फ्रंट पर, दिलजीत अपनी लेटेस्ट फिल्म, ‘मैं वापस आऊंगा’ की सफलता का आनंद ले रहे हैं, जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। थिएटर में 20 दिन चलने के बाद भी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है।

ज़्यादातर पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ की वजह से, फ़िल्म ने ₹50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, और मामूली ओपनिंग के बावजूद यह एक सरप्राइज़ सक्सेस बनकर उभरी है। इसके लगातार थिएटर में चलने को दर्शकों और ट्रेड एनालिस्ट दोनों ने काफ़ी पसंद किया है।

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