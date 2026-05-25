Dilip Joshi Net Worth: ‘जेठालाल’ की एक एपिसोड की फीस सुन उड़ जाएंगे होश

Dilip Joshi Net Worth: तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक टीवी शो नहीं है। यह देश भर के लाखों दर्शकों के लिए एक इमोशन बन गया है। इसके सभी पसंदीदा किरदारों में, दिलीप जोशी, जिन्हें ‘जेठालाल’ के नाम से जाना जाता है, बेमिसाल पॉपुलैरिटी रखते हैं। असल में, फैंस उन्हें उनकी असली पहचान से ज़्यादा उनके ऑन-स्क्रीन नाम से पहचानते हैं।

बचपन से ही एक्टिंग का शौक

दिलीप जोशी ने बहुत कम उम्र में थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। TMKOC से घर-घर में पहचान बनाने से पहले, उन्होंने कई टेलीविज़न सीरियल में काम किया और बॉलीवुड फिल्मों में भी छोटे लेकिन यादगार रोल में दिखे, जिसमें मशहूर फिल्म मैंने प्यार किया भी शामिल है।

‘जेठालाल’ ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी

हालांकि दिलीप जोशी ने कई सालों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लॉन्च के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। उनकी कॉमिक टाइमिंग, मज़ेदार एक्सप्रेशन और यादगार डायलॉग डिलीवरी ने ‘जेठालाल’ को इंडियन टेलीविज़न के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक बना दिया। बच्चों से लेकर दादा-दादी तक, ऑडियंस तुरंत उनकी प्यारी पर्सनैलिटी से जुड़ गई, जिससे वह शो की जान बन गए।

शो के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर

क्योंकि ‘जेठालाल’ को इस सिटकॉम की बैकबोन माना जाता है, इसलिए खबर है कि दिलीप जोशी पूरी कास्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, एक्टर हर एपिसोड के लिए लगभग ₹1.5 लाख से ₹2 लाख चार्ज करते हैं। रेगुलर शूटिंग शेड्यूल के साथ, अकेले शो से उनकी महीने की इनकम खबर है कि ₹35 लाख से ज़्यादा है, जिससे वह टेलीविज़न इंडस्ट्री के सबसे अमीर और सबसे सफल स्टार्स में से एक बन गए हैं।

करोड़ों की लग्ज़री कारें

स्क्रीन पर जेठालाल भले ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रोज़ की भागदौड़ से जूझते हों, लेकिन असल ज़िंदगी में दिलीप जोशी एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं और उन्हें लग्ज़री कारों का बहुत शौक है।

खबर है कि उनके शानदार कार कलेक्शन में ऑडी Q7, टोयोटा इनोवा और स्टाइलिश किआ सोनेट जैसी प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं।

स्टारडम और फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाना

अपने हेक्टिक शेड्यूल और ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी के बावजूद, दिलीप जोशी काम और लाइफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने में पक्का यकीन रखते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह महीने में सिर्फ़ 25 दिन ही शूटिंग करते हैं और बाकी दिन पूरी तरह से अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए रखते हैं।

एक थिएटर आर्टिस्ट से लेकर भारत के सबसे पसंदीदा टेलीविज़न स्टार्स में से एक बनने तक, दिलीप जोशी का सफ़र सच में इंस्पायरिंग है — और आज उनकी लग्ज़री लाइफस्टाइल सालों की कड़ी मेहनत, लगन और बेमिसाल पॉपुलैरिटी को दिखाती है।