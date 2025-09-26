Digital Payment New Rules : डिजिटल पेमेंट के लिए नए नियम होंगे जारी ,देखे पूर्ण जानकारी

Digital Payment New Rules (आज समाज): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अब पेमेंट के लिए SMS OTP के अलावा दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के दूसरे ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। इन नए नियमों का मकसद डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाना है। ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। RBI ने “डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दिशा-निर्देश, 2025” जारी किया है।

RBI ने कहा कि पेमेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर में “यूजर के पास मौजूद कोई चीज़”, “यूजर को पता कोई चीज़” या “यूजर द्वारा पहचाना गया कोई चीज़” शामिल हो सकती है। इसमें पासवर्ड, पासफ़्रेज़, PIN, कार्ड हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर टोकन, फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक तरीका, साथ ही मोबाइल फ़ोन पर SMS से भेजा गया OTP शामिल हो सकता है। SMS OTP का इस्तेमाल पहले की तरह ही होता रहेगा।

दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर ज़ोर

भारत उन देशों में से है जो दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर ज़ोर देते हैं। अब तक, वित्तीय संस्थान ट्रांजैक्शन के लिए मुख्य रूप से SMS अलर्ट पर निर्भर रहते थे। नए नियमों के तहत, हर ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर यूनिक और नया होना चाहिए। पेमेंट सिस्टम भी मज़बूत होना चाहिए ताकि एक फैक्टर में गड़बड़ी से दूसरे फैक्टर की विश्वसनीयता पर असर न पड़े।

इसके अलावा, RBI ने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वित्तीय संस्थान ट्रांजैक्शन लोकेशन, यूजर व्यवहार, डिवाइस डिटेल और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जैसे फैक्टर के आधार पर मूल्यांकन के लिए ट्रांजैक्शन की पहचान कर सकते हैं। हाई-रिस्क ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन किया जा सकता है। नोटिफिकेशन और कन्फर्मेशन के लिए डिजीलॉकर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

जारीकर्ता को ग्राहक को देना होगा पूरा मुआवज़ा

रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर इन निर्देशों का पालन न करने से कोई वित्तीय नुकसान होता है, तो जारीकर्ता को ग्राहक को पूरा मुआवज़ा देना होगा। इसके अलावा, कार्ड जारी करने वालों को 1 अक्टूबर, 2026 से विदेशी एक्वायरर द्वारा शुरू किए गए नॉन-रिकरिंग, क्रॉस-बॉर्डर कार्ड-नॉट-प्रेज़ेंट (CNP) ट्रांजैक्शन के लिए एक वैलिडेशन मैकेनिज्म भी लागू करना होगा।

