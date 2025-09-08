DigiLocker on WhatsApp(आज समाज) : आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे ज़रूरी पहचान और पते का प्रमाण है। बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं, मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन और यात्रा तक, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम घर से बाहर होते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से सीधे WhatsApp पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

MyGov Helpdesk

WhatsApp से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में +91-9013151515 नंबर सेव करना होगा। यह नंबर MyGov Helpdesk का है, जो एक सरकारी चैटबॉट है जो यह सुविधा प्रदान करता है। नंबर सेव करने के बाद, आपको WhatsApp चैट में जाकर ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा।

डिजिलॉकर अकाउंट होना ज़रूरी

‘Hi’ लिखते ही चैटबॉट आपको कई विकल्प देगा। आपको वहां से ‘डिजिलॉकर सर्विसेज’ चुनना होगा ताकि आप आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। ध्यान रहे कि व्हाट्सएप से आधार डाउनलोड करने के लिए आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो आपको डिजिलॉकर वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर नया अकाउंट बनाना होगा।

ओटीपी के ज़रिये वेरिफिकेशन करना होगा पूरा

डिजिलॉकर सर्विसेज चुनने के बाद, चैटबॉट आपसे आपका 12 अंकों का आधार नंबर मांगेगा। आपको अपना आधार नंबर टाइप करके भेजना होगा। इसके तुरंत बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। आपको चैट में ओटीपी टाइप करके वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकती है।

आसानी से अपना आधार कार्ड कर सकते हैं एक्सेस

वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, चैटबॉट आपको डिजिलॉकर में सेव किए गए सभी दस्तावेज़ों की एक सूची दिखाएगा। आपको इस सूची में से ‘आधार’ चुनना होगा। कुछ ही सेकंड में, आपका आधार कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप चैट में उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह, आप कहीं भी, कभी भी आसानी से अपना आधार कार्ड एक्सेस कर सकते हैं। यह तरीका UIDAI वेबसाइट या M-आधार ऐप के अलावा एक और बेहद आसान विकल्प है।