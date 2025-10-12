DigiLocker Account(आज समाज) : डिजिलॉकर एक क्लाउड-आधारित डिजिटल वॉलेट है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। यह आपको आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के डिजिटल संस्करण प्रदान करता है, जैसे:

ड्राइविंग लाइसेंस

वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

बैंक खाता विवरण

बीमा पॉलिसी

शैक्षणिक अंकतालिकाएँ आदि।

डिजिलॉकर में संग्रहीत दस्तावेज़ कानूनी रूप से मूल दस्तावेज़ों के समकक्ष माने जाते हैं।

खातों को कैसे लिंक करें?

डिजिलॉकर वेबसाइट या ऐप पर जाएँ। अपने मोबाइल नंबर या आधार का उपयोग करके साइन अप करें और ओटीपी सत्यापन पूरा करें।

‘प्रोफ़ाइल’ अनुभाग में जाएँ और अपना पैन नंबर लिंक करें ताकि आप अपने वित्तीय दस्तावेज़ों तक पहुँच सकें।

होमपेज पर “दस्तावेज़ खोजें” पर क्लिक करें। “NSDL,” “CDSL,” या “CAMS/KFinTech” (म्यूचुअल फंड के लिए) खोजें। फिर “डीमैट होल्डिंग्स स्टेटमेंट” या “म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट (CAS)” जैसे विकल्प चुनें।

जारीकर्ता संस्थान चुनें और आवश्यक विवरण, जैसे पैन, जन्मतिथि या क्लाइंट आईडी, दर्ज करें। सत्यापन पूरा होने के बाद, आपके दस्तावेज़ स्वचालित रूप से डिजिलॉकर में सहेज लिए जाएँगे।

“नॉमिनी” या “शेयरिंग सेटिंग्स” पर जाएँ। किसी विश्वसनीय व्यक्ति का ईमेल पता या मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपकी मृत्यु की स्थिति में उस व्यक्ति के पास आपके वित्तीय दस्तावेज़ों तक पहुँच होगी।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली

डिजिलॉकर भारत के महापंजीयक के नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) से जुड़ा है, जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है।

यदि मृत्यु प्रमाण पत्र में आधार संख्या दी गई है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से व्यक्ति की स्थिति को “मृत” के रूप में अपडेट कर देता है।

यदि आधार संख्या लिंक नहीं है, तो डिजिलॉकर इसे अपडेट नहीं कर पाएगा। ऐसे में, केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (KRA) से प्राप्त जानकारी का विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

यदि कोई पारिवारिक सदस्य, नामित व्यक्ति, संयुक्त खाताधारक या कानूनी उत्तराधिकारी सेबी-पंजीकृत संस्था को सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो मृत्यु की जानकारी केआरए प्रणाली में दर्ज की जाती है।

