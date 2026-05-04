West Bengal Assembly Result Live : क्या बंगाल के लोगों को पसंद आया मोदी का ‘बदलाव’

पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने की तरफ अग्रसर भाजपा, पहले दौर के रूझान में अभी तक भाजपा की मतबूत बढ़त
West Bengal Assembly Result Live (आज समाज), कोलकाता : देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आज चुनाव का परिणाम आएगा। इसके लिए वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक यहां पर नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। इसी बीच देश की जनता की नजरें जिस राज्य के चुनाव प्रचार पर हैं वह है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा और सत्ताधारी टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच था लेकिन उस समय टीएमसी भारी पड़ी थी और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी।
अभी तक मतगणनना की यह है तस्वीर
सुबह साढ़े दस बजे तक जो आंकड़ें सामने आए हैं उनमें भाजपा ने 150 सीट पर मजबूत लीड बना ली है जबकि टीएमसी 115 सीट पर लीड बनाए हुए है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का किसी भी सीट पर लीड का खाता नहीं खुला है लेकिन सबसे बड़ी बात प्रदेश में भाजपा का इस तरह से मजबूत पार्टी के रूप में उभरना रहा।
पीएम ने खुद संभाली चुनाव प्रचार की कमान
चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का एलान 15 मार्च को हुआ। इसके बाद से पीएम मोदी ने इन सभी जगहों पर कुल 29 चुनाव प्रचार अभियानों में हिस्सा लिया। इनमें से 19 जिलों में 24 रोड शो, जनसभाएं और रैलियां सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हुईं। पीएम मोदी ने यहां मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक ताबड़तोड़ रैलियां कीं। दूसरी तरफ बाकी राज्यों में उनके पांच चुनावी कार्यक्रम भी नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के कुल 19 जिलों में प्रचार अभियान में हिस्सा लिया।
चुनाव तारीखों की घोषणा के एक दिन पहले 14 मार्च को भी पीएम की जनसभा कोलकाता में हुई थी। बंगाल में उनका चुनाव से जुड़ा आखिरी कार्यक्रम 27 अप्रैल को बैरकपुर में हुआ। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कुल 19 जिलों के 24 शहरों/क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अभियान (रैलियों और रोड शो) में हिस्सा लिया। अधिकतर जिलों में उन्होंने एक बार प्रचार किया, लेकिन कुछ जिलों में उन्होंने दो या चार बार भी चुनाव प्रचार किया।
पीएम ने किया जनता से बदलाव का वादा
चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से बदलाव का वादा करते हुए एक साफ और ईमानदार सरकार जनता को देने का वादा किया था। मोदी ने यह भरोसा दिलाया था कि प्रदेश से नफरत और बेइमानी की राजनीति को खत्म किया जाएगा। जिससे प्रभावित होकर बंगाल की जनता ने मतदान किया और अब भाजपा प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है।
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