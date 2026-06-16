क्या Sanchita Ugale ने भी झेला था Sushant Singh Rajput जैसा दर्द? भाई के खुलासे ने इंडस्ट्री पर उठाए बड़े सवाल

By
Mohit Saini
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क्या Sanchita Ugale ने भी झेला था Sushant Singh Rajput जैसा दर्द? भाई के खुलासे ने इंडस्ट्री पर उठाए बड़े सवाल
क्या Sanchita Ugale ने भी झेला था Sushant Singh Rajput जैसा दर्द? भाई के खुलासे ने इंडस्ट्री पर उठाए बड़े सवाल

Sanchita Ugale: 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगले की दुखद मौत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। मुंबई के नालासोपारा ईस्ट के अचोले गांव में साईं संतोषी बिल्डिंग में रहने वाली युवा एक्ट्रेस कथित तौर पर खुदकुशी करने के बाद मृत पाई गईं।

हालांकि, मामले ने तब और परेशान करने वाला मोड़ ले लिया जब उनके भाई अविनाश उगले ने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत की यादें फिर से ताज़ा हो गईं।

14 जून की शाम को क्या हुआ था?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संचिता उगले ने कथित तौर पर अपने बेडरूम के अंदर साड़ी का इस्तेमाल करके सीलिंग फैन से लटककर सुसाइड कर लिया। अचोले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 14 जून को शाम 7:00 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई,

जब वह घर पर अकेली थीं और उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। जब परिवार वालों और पड़ोसियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और उसे पास के वसई-विरार म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गए। दुख की बात है कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे, ज़रूरी काम किए और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। उसके पिता, मच्छिंद्र उगले की शिकायत के आधार पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा है कि हर मुमकिन एंगल से अच्छी तरह जाँच की जा रही है।

भाई ने लगाए विस्फोटक आरोप

यह विवाद तब और गहरा गया जब संचिता के भाई, अविनाश उगले ने दावा किया कि उनकी बहन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा दबाव से जूझ रही थी। उन्होंने बताया कि संचिता का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित था, जिनका 14 जून, 2020 को निधन हो गया था।

अविनाश के अनुसार, संचिता ने जानबूझकर अपनी जान लेने के लिए वही तारीख और समय भी चुना। अपना गुस्सा और दुख ज़ाहिर करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि संचिता इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थीं।

उन्होंने दावा किया कि काम के मौके न मिलने और सीनियर कलाकारों से बार-बार बेइज्ज़ती मिलने की वजह से वह लगातार स्ट्रेस से जूझ रही थीं, जिससे वह बहुत ज़्यादा इमोशनल परेशानी में पड़ गईं।

जांच अभी भी जारी है

पुलिस अभी संचिता के फ़ोन रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है ताकि उसकी मौत के सही हालात का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा न निकालें, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे का असली कारण पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा।

जैसे-जैसे जांच जारी है, संचिता उगले की मौत ने एक बार फिर मेंटल हेल्थ, वर्कप्लेस प्रेशर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई उभरते कलाकारों के सामने आने वाली छिपी हुई मुश्किलों के बारे में बड़ी बातचीत शुरू कर दी है।

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