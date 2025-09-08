क्या Salman Khan ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा? एक्टर के वीकेंड का वार वाले कमेंट ने मचाई हलचल

Salman Khan, (आज समाज), नई दिल्ली: बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार का ताज़ा एपिसोड अब तक का सबसे चर्चित एपिसोड बन गया है। होस्ट सलमान खान ने न सिर्फ़ कुछ कंटेस्टेंट्स को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई, बल्कि एक ऐसी टिप्पणी भी की जिसे कई फैन्स पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक कटाक्ष मानते हैं।

इस गरमागरम एपिसोड के दौरान, सलमान खान ने कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट की खिंचाई की, जो खुद को शांति कार्यकर्ता कहती हैं, लेकिन पिछले हफ़्ते घर में झगड़ों का केंद्र बनी हुई थीं। फरहाना ने नीलम गिरी और बसीर अली सहित अन्य कंटेस्टेंट्स पर जमकर भड़ास निकाली थी, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई थी।

सलमान की तीखी टिप्पणी

फरहाना को संबोधित करते हुए, सलमान ने कहा: “इस समय दुनिया में क्या हो रहा है? जो सबसे ज़्यादा उपद्रव फैलाते हैं, वही शांति पुरस्कार मांग रहे हैं। फरहाना, आप किस तरह से शांति कार्यकर्ता लगती हैं? आपका अहंकार बहुत बड़ा है। आपको नीलम को निकम्मा कहने का क्या हक़ है? आप ख़ुद एक महिला हैं, फिर भी आप दूसरी महिलाओं को इस तरह नीचा दिखाती हैं?”

उनके इस तीखे बयान ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा, कई लोगों ने इसे डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा, जिन्होंने बार-बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा जताई है।

ट्रंप कनेक्शन

ट्रंप अक्सर भारत-पाकिस्तान, ईरान-इज़राइल और थाईलैंड-कंबोडिया सहित कई संघर्षों को रोकने का श्रेय लेते रहे हैं, और ज़ोर देकर कहते रहे हैं कि उनके प्रयास उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य बनाते हैं। सलमान की “उपद्रवी शांति पुरस्कार चाहते हैं” वाली टिप्पणी को तुरंत इन दावों से जोड़ दिया गया, और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी।

अब, इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई है—क्या सलमान खान अप्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप का मज़ाक उड़ा रहे थे, या ये महज़ एक इत्तेफ़ाक था? बहरहाल, उनके एक-लाइनर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19 Reactions: कंटेस्टेंट की एंट्री से भड़के फैंस, दर्शकों ने कर दिए टॉप 2 के नाम फाइनल