Rajnikanth And Kamal Hassan Movie: क्या कमल हासन के साथ काम करने के लिए रजनीकांत ने लिए 225 करोड़ रुपये?

लगभग 40 साल के बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे साउथ सिनेमा के दोनों दिग्गज

Rajnikanth And Kamal Hassan Movie, (आज समाज), मुंबई: साउथ सिनेमा के दो दिग्गज, रजनीकांत और कमल हासन लगभग 40 साल के बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोनों जल्द ही एक बड़ी फिल्म में दिखाई देंगे, जिसका टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है। फिलहाल इसका टेंटेटिव टाइटल थलाइवर 174 X KH238 रखा गया है। ये फिल्म कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के तहत बन रही है, जिसे सुंदर सी डायरेक्ट करेंगे।

लंबे वक्त से इस फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच रजनीकांत और कमल हासन की इस फिल्म को लेकर एक खबर सामने आई है। रजनीकांत और कमल हासन 1985 के बाद से पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे, जिसे फैंस सदी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक कोलैबोरेशन मान रहे हैं। हालांकि, फिल्म की आॅफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि रजनीकांत को इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम दी गई है।

रजनीकांत की मिली तगड़ी फीस

वलाई पेचू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रजनीकांत को कमल हासन के साथ वाली अपकमिंग फिल्म में को-लीड रोल के लिए 225 करोड़ रुपये मिले हैं। अभी इसका टाइटल थलाइवर 174 X KH238 है। इस फिल्म में वो कमल हासन के साथ फिर से काम करेंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म दोस्ती की थीम पर आधारित एक स्लाइस-आॅफ-लाइफ कॉमेडी है। रजनीकांत और कमल हासन की ये फिल्म 2027 के पोंगल पर रिलीज हो सकती है।

जेलर 2 के लिए मिले थे 150 करोड़

रिपोर्ट्स की मानें तो रजनीकांत को जेलर 2 के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए थे। हालांकि, ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने कोई आॅफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। इस फिल्म की अभी और डिटेल्स का इंतजार है। हाल ही में एक प्रोमो शूट पूरा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर दोनों स्टार्स 80 के दशक के स्टाइल वाले विंटेज सेटअप में दिख रहे हैं।

कब रिलीज होगी जेलर 2

रजनीकांत अगली बार नेल्सन दिलीपकुमार की डायरेक्ट की हुई जेलर 2 में लीड रोल में दिखेंगे। फिल्म में मोहनलाल और शिवा राजकुमार अपने रोल दोहराएंगे और विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी अहम रोल में होंगे। रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि जेलर 2 में शाहरुख खान का कैमियो हो सकता है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कोई आॅफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है। रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि मेकर्स इसे 2026 के बीच में रिलीज करने का टारगेट बना रहे हैं।

