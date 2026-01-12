Urfi javed जावेद के बॉयफ्रेंड को Niharika Tiwari ने किया था किस? वायरल वीडियो ने खोले राज

Mohit Saini
Urfi javed जावेद के बॉयफ्रेंड को Niharika Tiwari ने किया था किस? वायरल वीडियो ने खोले राज
Niharika Tiwari: MTV का पॉपुलर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 ऑफिशियली शुरू हो गया है, और जैसा कि उम्मीद थी, ड्रामा पहले ही शुरू हो चुका है। इस सीज़न में, उर्फी जावेद शो में वापस आई हैं, और कंटेस्टेंट इंट्रोडक्शन के दौरान, जब निहारिका तिवारी आईं, तो उर्फी ने यह कहकर एक बम फोड़ दिया कि वह उन्हें पहले से जानती हैं और निहारिका शो के बाहर एक विवाद का हिस्सा रही हैं। जैसे ही उर्फी ने यह बयान दिया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, और यूज़र्स इस रहस्यमयी विवाद के बारे में अंदाज़े लगाने लगे।

इन्फ्लुएंसर श्रुति मिश्रा ने किया चौंकाने वाला आरोप

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shruti Mishra || content creator (@shuruseshuruu)

मामले को और हवा देते हुए, कंटेंट क्रिएटर श्रुति मिश्रा ने एक वीडियो में एक बड़ा दावा किया, जिसमें कहा गया कि निहारिका ने एक पार्टी में उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड को, उर्फी के सामने ही किस किया था। श्रुति के अनुसार, उर्फी और उनके बॉयफ्रेंड एक साथ पार्टी में गए थे, और निहारिका भी उसी इवेंट में मौजूद थीं।

श्रुति ने आरोप लगाया कि निहारिका ने नशे की हालत में उर्फी के बॉयफ्रेंड को किस किया, जिससे दोनों लड़कियों के बीच बड़ी बहस और झगड़ा हुआ। उन्होंने आगे दावा किया कि यह पूरी घटना शराब के नशे में हुई थी।

उर्फी जावेद की प्रतिक्रिया: “यह सच नहीं है”

श्रुति का वीडियो वायरल होने के बाद, उर्फी जावेद ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इन्फ्लुएंसर के वीडियो पर कमेंट करते हुए, उर्फी ने लिखा, “यह सच नहीं है। आप लोग ऐसी कहानियाँ कहाँ से बनाते हैं?” उर्फी ने साफ तौर पर इस दावे को खारिज कर दिया और इसे बेबुनियाद बताया।

निहारिका तिवारी ने भी तोड़ी चुप्पी

निहारिका तिवारी ने भी वायरल आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कमेंट किया, “सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस से बात करना जिससे आप कभी मिले भी नहीं हैं। मैं इससे रिलेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कहानियाँ बनाने से आपको पैसे कमाने में मदद मिलती है, तो कृपया जारी रखें।” उनका तीखा जवाब अब वायरल हो गया है, और फैंस झूठी बातों का पर्दाफाश करने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं।

स्प्लिट्सविला 16 के बारे में

स्प्लिट्सविला 16 का प्रीमियर 9 जनवरी को हुआ और इसे सनी लियोनी और करण कुंद्रा होस्ट कर रहे हैं। इस सीज़न में उर्फी जावेद और निया शर्मा भी “शरारत करने वालों” के तौर पर शामिल हैं। शो की थीम “पैसा या प्यार” है। MTV रोडीज़ के पूर्व विनर गुल्लू भी इस सीज़न में कंटेस्टेंट हैं।