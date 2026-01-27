Elvish Yadav Slap Orry: क्या एल्विश यादव ने ऑरी को थप्पड़ मारा? वीडियो हो गया वायरल

Elvish Yadav Slap Orry: पॉपुलर यूट्यूबर और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं—लेकिन इस बार सही वजहों से नहीं। एक वीडियो, जिसमें कथित तौर पर एल्विश सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ऑरी (ओरहान अवात्रामणि) को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं, वायरल हो गया है, जिससे फैंस हैरान और कन्फ्यूज हैं।

बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से एल्विश यादव की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। वह टीवी पर रेगुलर चेहरा बन गए हैं, हाई-प्रोफाइल बॉलीवुड पार्टियों में जाते हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। हालांकि, उनके लेटेस्ट वायरल क्लिप ने उनके व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया है?

एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में, एल्विश यादव और ऑरी एक पब्लिक या इवेंट वाली जगह पर शांति से खड़े दिख रहे हैं। ऑरी एक तरफ खड़े होकर अपने फोन में बिजी दिख रहे हैं।

अचानक, एल्विश उनकी तरफ मुड़ते हैं और ऑरी को थप्पड़ मारते हुए दिखते हैं, जिससे वह साफ तौर पर हैरान रह जाते हैं। यह घटना इतनी जल्दी होती है कि ऑरी को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिलता। थप्पड़ मारने के बाद, एल्विश वहां से चले जाते हैं, जबकि ऑरी अविश्वास में वहीं खड़े रहते हैं। यह क्लिप तुरंत वायरल हो गया, जिससे फैंस के बीच गुस्सा और उत्सुकता फैल गई।

क्या वीडियो असली है या नकली?

जैसे ही वीडियो सामने आया, फैंस ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कई लोग सोच रहे थे कि क्या यह क्लिप असली है, स्क्रिप्टेड है, या एल्विश यादव को बदनाम करने के लिए AI-जेनरेटेड है।

कमेंट सेक्शन में तुरंत मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं: एक यूजर ने लिखा, “शायद ऑरी ने गलत परफ्यूम लगा लिया था।”

दूसरे ने कमेंट किया, “यह साफ तौर पर स्क्रिप्टेड है।” तीसरे यूजर ने दावा किया, “यह एक पॉडकास्ट के दौरान हुआ था—सब कुछ नकली है।” कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​है कि यह वीडियो स्टेज्ड कंटेंट का हिस्सा है, जिसे शायद एंटरटेनमेंट या प्रमोशनल मकसद से बनाया गया है।

आजकल एल्विश यादव क्या कर रहे हैं?

एल्विश यादव एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी एक्टिव हैं। वह फिलहाल:

अपना खुद का पॉडकास्ट चला रहे हैं

कॉमेडी-कुकिंग शो लाफ्टर शेफ में नज़र आ रहे हैं, जहां उनके परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है

शो में करण कुंद्रा की टीम का हिस्सा हैं, हालांकि टीम जीत नहीं पाई

म्यूजिक वीडियो पर लगातार काम कर रहे हैं

हाल ही में, जन्नत जुबैर के साथ उनके गाने को फैंस से बहुत प्यार मिला और ऑनलाइन काफी पॉपुलर हुआ। एलविश यादव द्वारा कथित तौर पर ऑरी को थप्पड़ मारने वाले वायरल वीडियो ने फैंस को चौंका दिया है, लेकिन क्लिप के पीछे की सच्चाई अभी भी साफ नहीं है।

इसके स्क्रिप्टेड या नकली होने की बढ़ती अटकलों के बीच, दर्शक एलविश या ऑरी से आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। तब तक, यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जो एक बार फिर साबित करता है कि एलविश यादव जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है – चाहे अच्छे कारणों से हो या बुरे।

