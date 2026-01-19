Shefali Jariwala Husband Parag Tyagi: ब्लैक मैजिक से हुई शेफाली जरीवाला की मौत? अफवाहों पर पति पराग त्यागी ने तोड़ी चुप्पी

Shefali Jariwala husband Parag Tyagi: पिछले साल (2025) पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की 42 साल की उम्र में अचानक मौत से पूरी इंडस्ट्री में सदमा फैल गया और उनके फैंस का दिल टूट गया। आज भी कई लोगों को यह यकीन करना मुश्किल लगता है कि शेफाली अब हमारे साथ नहीं हैं।

उनकी असमय मौत ने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि उनके परिवार को भी गहरा दुख पहुंचाया—खासकर उनके पति पराग त्यागी को, जो आज भी इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी दिवंगत पत्नी की याद में, पराग ने हाल ही में एक YouTube पॉडकास्ट चैनल लॉन्च किया है, जिसे उन्होंने शेफाली के सपनों और विरासत को समर्पित किया है।

क्या किसी ने शेफाली जरीवाला पर काला जादू किया था?

पराग त्यागी ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बात करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। बातचीत के दौरान, पराग ने अपना पर्सनल विश्वास शेयर किया कि शेफाली की मौत में कुछ अप्राकृतिक चीज़ शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि भले ही कई लोग ऐसी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन उन्हें पक्का लगता है कि कुछ गलत हुआ था। पराग ने साफ किया कि वह सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि कुछ असामान्य हुआ था, जिसे वह अभी भी समझा नहीं सकते।

पॉडकास्ट के दौरान पराग ने कहा, “बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ किया गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि किसने, लेकिन निश्चित रूप से कुछ गलत हुआ था।” उनके बयानों ने शेफाली की अचानक मौत के बारे में चर्चा और अटकलों को फिर से हवा दे दी है।

शेफाली को याद करते हुए पराग त्यागी भावुक हो गए

अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में बात करते हुए पराग काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी शेफाली की यादों को सहेजने और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के इर्द-गिर्द घूमती है। उनके अनुसार, वह आज भी उनके दिल में रहती हैं, और वह आज भी उनसे भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं।

क्या पराग त्यागी दूसरी शादी करेंगे?

पॉडकास्ट के दौरान, पारस छाबड़ा ने पराग से पूछा कि क्या वह भविष्य में दूसरी शादी करने की योजना बना रहे हैं। पराग का जवाब बहुत भावुक था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि शेफाली आज भी उनके दिल में रहती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वह आज भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और किसी दूसरे रिश्ते के बारे में सोचना—शेफाली की याद और किसी भी दूसरी महिला दोनों के लिए—गलत होगा। एक ऐसा नुकसान जिसका दर्द आज भी होता है

शेफाली जरीवाला की अचानक मौत उनके अपनों के लिए आज भी एक दर्दनाक याद है। जहां अफवाहें अभी भी फैल रही हैं, वहीं पराग त्यागी के इमोशनल खुलासे उनकी दिवंगत पत्नी के लिए उनके दुख और प्यार की गहराई को दिखाते हैं। फैंस शेफाली को उनके चार्म, टैलेंट और इंडस्ट्री पर छोड़ी गई उनकी कभी न भूलने वाली छाप के लिए याद करते हैं।

