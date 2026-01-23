Ashnoor kaur ने झटक दिया Ahishek Bajaj का हाथ? वायरल वीडियो ने फैंस को कर दिया कन्फ्यूज़

Ashnoor kaur-Ahishek Bajaj : बिग बॉस 19 के घर के अंदर बने रिश्ते शो के बाहर भी ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा ही एक रिश्ता जिसकी काफी चर्चा हो रही है, वह है अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की बढ़ती दोस्ती। उनके रिश्ते को अक्सर गर्मजोशी भरा और सच्चा बताया गया है, न सिर्फ एक-दूसरे के साथ बल्कि नागम मिराजकर, अवेज़ दरबार और गौरव खन्ना जैसे साथी कंटेस्टेंट्स के साथ भी।

हाल ही में, अशनूर, अभिषेक और नागम को एक स्टार-स्टडेड अवॉर्ड नाइट में एक साथ देखा गया, जहाँ उनकी दोस्ती ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। हालाँकि, खुशियों भरे पलों के बीच, एक वायरल वीडियो क्लिप ने फैंस को बाँट दिया है और नई अटकलों को जन्म दिया है।

वह वीडियो जिसने विवाद खड़ा किया

View this post on Instagram A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)

एक पैपराज़ी पेज ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अशनूर, अभिषेक और नागम इवेंट का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं – सेल्फ़ी ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हल्के-फुल्के पल शेयर कर रहे हैं। अभिषेक काले सूट में डैशिंग लग रहे थे, जबकि अशनूर ने क्रॉप टॉप के साथ नेवी-ब्लू ब्लेज़र पहनकर सबका ध्यान खींचा। नागम ने एक फिटेड नीली ड्रेस पहनी थी, जिससे तीनों का स्टाइलिश लुक पूरा हुआ। लेकिन उसी इवेंट का एक और क्लिप बिल्कुल अलग वजह से वायरल हो गया है।

क्या अशनूर असहज महसूस कर रही थीं?



वायरल हो रहे वीडियो में, अभिषेक तस्वीरों के लिए पोज़ देते समय अशनूर के कंधे पर हाथ रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद, अशनूर उनका हाथ हटाती हुई दिखती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। यह छोटा सा पल फैंस के एक हिस्से को पसंद नहीं आया, जिन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या अशनूर असहज महसूस कर रही थीं।

हालांकि, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया है कि क्लिप एडिटेड हो सकता है या उसे संदर्भ से बाहर लिया गया है, और दूसरों से कुछ सेकंड के फुटेज के आधार पर नतीजे पर न पहुँचने का आग्रह किया है।

गौरव खन्ना ग्रुप से फिर मिले

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना भी इवेंट में मौजूद थे और अपने दोस्तों से मिलते-जुलते दिखे। यह मिलन दुबई में एक शानदार पार्टी के तुरंत बाद हुआ, जहाँ कई कंटेस्टेंट्स इकट्ठा हुए थे और एक साथ जश्न मनाया था।

दुबई की पार्टी के दौरान, अभिषेक और अशनूर का रिश्ता बिल्कुल सामान्य और खुशमिजाज लग रहा था, कई वीडियो में उन्हें नाचते, हँसते और एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए दिखाया गया था। अशनूर और अभिषेक का डांस वीडियो वायरल

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

पार्टी का एक खास क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जिसमें अशनूर और अभिषेक काले कपड़ों में पॉपुलर गाने “अंग्रेजी बीट” पर ज़ोरदार डांस करते दिख रहे हैं। दोनों काफी सहज और स्टाइलिश लग रहे थे, और डांस फ्लोर पर एक-दूसरे की एनर्जी से मैच कर रहे थे।

वीडियो में उनकी केमिस्ट्री देखकर फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच कुछ भी गड़बड़ है। अभी तक न तो अशनूर और न ही अभिषेक ने वायरल क्लिप पर कोई रिएक्शन दिया है, और उस पल के पीछे की सच्चाई अभी भी कन्फर्म नहीं हुई है।

सच्चाई क्या है?

हालांकि वायरल वीडियो ने अटकलों को हवा दी है, लेकिन बड़ी तस्वीर यह बताती है कि अशनूर और अभिषेक के बीच अभी भी दोस्ती वाला और आसान रिश्ता है। जब तक दोनों में से कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करता, तब तक इस विवाद को सोशल मीडिया पर ज़्यादा सोचने का एक और मामला मानना ​​ही बेहतर होगा।

