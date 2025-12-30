Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर का तूफान जारी! 1100 करोड़ कलेक्शन के बाद अब इन 2 फिल्मों के रिकॉर्ड पर नजर

Dhurandhar Worldwide Collection: ‘धुरंधर’ का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 25 दिन बाद भी, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखे हुए है – न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। इस एक्शन थ्रिलर ने पहले ही दुनिया भर में ₹1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है, और अब तेज़ी से टॉप स्पॉट की ओर बढ़ रही है।

भारत में, यह फिल्म ₹800 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस कुछ ही कदम दूर है, जबकि दुनिया भर में इसने पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे कई बॉलीवुड दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।

‘धुरंधर’ ने पहले ही कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को हरा दिया है, जिनमें शामिल हैं: स्त्री 2, गदर 2, छवा, एनिमल, बजरंगी भाईजान, पठान, पद्मावत, टाइगर ज़िंदा है और सालार।

अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म आत्मविश्वास से इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। अब इसके आगे सिर्फ़ दो और फिल्में हैं – और एक बार जब वे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो ‘धुरंधर’ अब तक की नंबर 1 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी।

दौड़ में सिर्फ़ दो फिल्में आगे

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, यह रोमांचक जासूसी थ्रिलर दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, जिसका श्रेय पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और भारत के जवाबी अभियानों के इर्द-गिर्द घूमती इसकी दमदार कहानी को जाता है।

जबकि फिल्म ने घरेलू कमाई में दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है, दो वैश्विक रिकॉर्ड अभी भी बाकी हैं:

शाहरुख खान की ‘जवान’

आमिर खान की ‘दंगल’

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने भारत में पहले ही ₹730 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो जवान (₹643.87 करोड़) और दंगल (₹387.38 करोड़) को घरेलू स्तर पर पीछे छोड़ दिया है।

हालांकि, दुनिया भर के चार्ट पर, यह वर्तमान में तीसरे स्थान पर है:

धुरंधर – ₹1100+ करोड़

जवान – ₹1148 करोड़

दंगल – ₹1968 करोड़

अगर धुरंधर दुनिया भर में आगे निकलने में कामयाब हो जाती है, तो यह आधिकारिक तौर पर खुद को इतिहास की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का ताज पहनाएगी। दर्शक ‘धुरंधर’ देखने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं?

अगर आपने 25 दिन बाद भी ‘धुरंधर’ नहीं देखी है और सोच रहे हैं कि क्या यह आपके टिकट के लायक है — तो यहाँ बताया गया है कि दर्शक सिनेमाघरों से क्यों चिपके हुए हैं: यह फ़िल्म कई बड़ी ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं को शानदार तरीके से दिखाती है, जिनमें शामिल हैं:

कंधार हाईजैक

संसद हमला

26/11 मुंबई आतंकी हमले

कराची और लयारी गैंग का दबदबा

भारतीय आतंकी ऑपरेशन्स में ISI की गहरी भागीदारी

एक ज़बरदस्त स्क्रीनप्ले, दमदार परफॉर्मेंस और असरदार संगीत के साथ, यह 3 घंटे 32 मिनट की फ़िल्म आपको एक सेकंड के लिए भी पलक झपकने नहीं देती। यह एक साथ इंटेंस, इमोशनल और रोमांचक है।

