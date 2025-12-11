Dhurandhar Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का गदर! 6 दिन में बजट वसूल, वर्ल्डवाइड कमाई ने उड़ाए होश

Dhurandhar Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की रफ़्तार न सिर्फ रुकने वाली है — बल्कि यह अब बेजोड़ हो गई है। फिल्म को थिएटर में आए सिर्फ छह दिन हुए हैं, फिर भी रणवीर सिंह की एक्शन से भरपूर एंटरटेनर ने एक के बाद एक दूसरी रिलीज़ को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है।

इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जहां फिल्म इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं इसकी ग्लोबल कमाई दोगुनी स्पीड से बढ़ रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को विदेशों में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, और फिल्म का शानदार इंटरनेशनल बिज़नेस सब कुछ कहता है। तो बिना देर किए, यहां सिर्फ छह दिनों में फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर एक डिटेल्ड नज़र डालते हैं।

धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया

धुरंधर ने वर्ल्डवाइड ₹32 करोड़ के साथ ज़बरदस्त शुरुआत की, और वीकेंड में यह संख्या बहुत बढ़ गई। सिर्फ़:

2 दिन: ₹77.85 करोड़

3 दिन: ₹140 करोड़

4 दिन: ₹185 करोड़

5 दिन: ₹224 करोड़

अब, छठे दिन भी, फ़िल्म की रफ़्तार कम नहीं हुई है। धुरंधर ने बुधवार को दुनिया भर में लगभग ₹41 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹265.25 करोड़ हो गया।

धुरंधर – टोटल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कलेक्शन टाइप अमाउंट (₹ करोड़ में)

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹265.25

वर्ल्डवाइड बुधवार कलेक्शन ₹41

ओवरसीज कलेक्शन ₹50

इंडिया नेट कलेक्शन ₹179.75

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹215.25

इंडिया बॉक्स ऑफिस (सिंगल डे) ₹26.5

फिल्म ने 6 दिनों में अपना बजट रिकवर कर लिया

वर्ल्डवाइड ₹265.25 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई के साथ, फिल्म ने पहले ही अपना प्रोडक्शन बजट रिकवर कर लिया है। बता दें, धुरंधर पार्ट 1 का बजट लगभग ₹250 करोड़ था,

और इसके शानदार ओवरसीज और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से, फिल्म अब ऑफिशियली प्रॉफिट ज़ोन में आ गई है। अकेले ओवरसीज मार्केट ने छह दिनों में ₹50 करोड़ कमाए हैं, जिससे फिल्म की ज़बरदस्त ग्लोबल अपील साबित होती है।

स्टार्स से भरी शानदार फिल्म

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी, धुरंधर एक मल्टी-स्टारर एक्शन ड्रामा है जिसमें ये कलाकार हैं:

रणवीर सिंह

संजय दत्त

आर. माधवन

अर्जुन रामपाल

अक्षय खन्ना

इस फिल्म से सारा अर्जुन भी एक यंग लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू कर रही हैं। हालांकि सभी की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, लेकिन अक्षय खन्ना सबसे बड़े सीन-स्टीलर बनकर उभरे हैं, और अपनी दमदार एक्टिंग के लिए खूब तारीफें बटोरी हैं।