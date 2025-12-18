Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: छावा का रिकॉर्ड खतरे में! बुधवार को धुरंधर की कमाई ने मचाया तहलका

Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अनस्टॉपेबल हो गई है। पहले दिन से 13वें दिन तक, फिल्म की कमाई में लगातार ग्रोथ देखी गई है, जिससे किसी भी दूसरी रिलीज़ के लिए इसे धीमा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ₹437.25 करोड़ जमा करने के बाद, फिल्म अब 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, छावा का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है।

असल ज़िंदगी की घटनाओं से इंस्पायर्ड, धुरंधर ने मंगलवार को दुनिया भर में ज़बरदस्त परफॉर्म किया—लेकिन बुधवार गेम-चेंजर साबित हुआ। अपने 13वें दिन, रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म ने ग्लोबल कमाई में ज़बरदस्त उछाल दिखाया। फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है, इस पर एक डिटेल्ड नज़र डालते हैं:

धुरंधर ने 13 दिनों में बड़ा जुआ खेला

₹250 करोड़ के बजट में बनी धुरंधर के शानदार ट्रेलर के बाद उम्मीद थी कि यह देश में अच्छा करेगी। हालांकि, विदेशों में इसके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। छह गल्फ देशों में बैन होने के बावजूद, इस स्पाई थ्रिलर ने इंटरनेशनल दर्शकों पर गहरा असर डाला है।

Sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर ने दुनिया भर में ₹32 करोड़ से ओपनिंग की और अब सिर्फ़ 13 दिनों में दुनिया भर में ₹664.5 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई कर ली है। अकेले बुधवार को, फिल्म ने दुनिया भर में ₹41 करोड़ कमाए, जो अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की कमाई में से एक है।

छावा का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ़ ₹143 करोड़ दूर

जैसा कि हम जानते हैं, विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा अभी 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फ़िल्म है, जिसका लाइफ़टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹807 करोड़ है।

जिस रफ़्तार से धुरंधर ने कमाई की है, उसे देखते हुए अब यह रिकॉर्ड तोड़ना ज़रूरी लगता है। छावा को पीछे छोड़ने के लिए, धुरंधर को दुनिया भर में सिर्फ़ ₹143 करोड़ और कमाने की ज़रूरत है।

सिर्फ़ विदेशों में कमाई की बात करें तो, फ़िल्म ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफ़िस पर पहले ही ₹140 करोड़ पार कर लिए हैं, और वह भी थिएटर में 20 दिन पूरे होने से पहले। अपनी मज़बूत रफ़्तार और बढ़ते ऑडियंस के साथ, धुरंधर 2025 का बॉक्स ऑफ़िस इतिहास फिर से लिखने की राह पर है।

