Dhurandhar vs The Raja Saab Box Office Collection: रणवीर सिंह की आंधी में उड़ गई ‘द राजा साहब’, 200 करोड़ भी दूर

By
Mohit Saini
-
0
71
Dhurandhar vs The Raja Saab Box Office Collection: रणवीर सिंह की आंधी में उड़ गई ‘द राजा साहब’, 200 करोड़ भी दूर
Dhurandhar vs The Raja Saab Box Office Collection: रणवीर सिंह की आंधी में उड़ गई ‘द राजा साहब’, 200 करोड़ भी दूर

Dhurandhar vs The Raja Saab Box Office Collection : रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर रिलीज के 41 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखे हुए है। दूसरी ओर, प्रभास की बहुचर्चित फिल्म द राजा साब रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। छठे दिन कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, फिल्म अभी भी दुनिया भर में ₹200 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो पाई है।

‘द राजा साब’ ने अब तक कितनी कमाई की है?

Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, द राजा साब ने छठे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹5.25 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ ही, फिल्म का कुल भारत कलेक्शन ₹124.65 करोड़ हो गया है। दुनिया भर के मार्केट में, फिल्म ने ₹182 करोड़ कमाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन छह दिन बाद भी यह ₹200 करोड़ के मील के पत्थर को छू नहीं पाई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है।

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

इस बीच, धुरंधर अपने 41वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर हावी है। फिल्म ने 41वें दिन ₹3 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल भारत कलेक्शन बढ़कर ₹813.60 करोड़ हो गया है। ग्लोबली, रणवीर सिंह की एक्शन से भरपूर एंटरटेनर ने ₹1269.1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

‘द राजा साब’ ‘धुरंधर’ से कितना पीछे है?

दोनों फिल्मों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। भारत में, द राजा साब धुरंधर से ₹688.95 करोड़ पीछे है। दुनिया भर के कलेक्शन में, यह अंतर चौंकाने वाला ₹1087.1 करोड़ है। जहां धुरंधर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं द राजा साब को रणवीर सिंह स्टारर फिल्म की शानदार सफलता की बराबरी करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है।