Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection: 34वें दिन भी ‘धुरंधर’ का दबदबा, 7वें दिन भी सुस्त रही ‘इक्कीस

Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ रिलीज़ के एक महीने से ज़्यादा समय बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। फिल्म को सिनेमाघरों में 34 दिन पूरे हो गए हैं, और बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ शानदार बनी हुई है। मज़बूत कलेक्शन के साथ-साथ, फिल्म को सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, दर्शक इसकी स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं।

दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार काफी धीमी है। आइए देखते हैं कि अब तक दोनों फिल्मों का प्रदर्शन कैसा रहा है।

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धुरंधर’ ने 34वें दिन ₹4.25 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन ₹786 करोड़ हो गया है।

दुनिया भर में प्रदर्शन की बात करें तो, फिल्म ने अब ग्लोबली ₹1227 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह हाल के समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है।

आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित शानदार कलाकार हैं। फिल्म की दमदार कहानी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को बॉक्स ऑफिस पर इसकी लंबी दौड़ का श्रेय दिया जा रहा है।

‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। पहले दिन अच्छी शुरुआत के बाद, फिल्म के कलेक्शन में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई है।

7वें दिन, ‘इक्कीस’ ने ₹1.15 करोड़ कमाए। फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन अब ₹24.25 करोड़ हो गया है, जबकि दुनिया भर का कलेक्शन ₹30.85 करोड़ तक पहुंच गया है।

धीमे आंकड़ों के बावजूद, फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, और दर्शक युवा कलाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं।

‘इक्कीस’ की स्टार कास्ट

‘इक्कीस’ में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म होगी। अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अगस्त्य और सिमर की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।