Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर भूचाल! 33वें दिन भी छाई ‘धुरंधर’, ‘इक्कीस’ का हाल जान चौंक जाएंगे

Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ अभी भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। रिलीज़ के 33 दिन बाद भी फिल्म धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है, और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग और शानदार डांस मूव्स खासकर वायरल हो गए हैं।

दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ ने भी सिनेमाघरों में छह दिन पूरे कर लिए हैं और दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आइए देखते हैं कि दोनों फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई की है।

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धुरंधर’ की कमाई में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिल्म अभी भी मज़बूती से परफॉर्म कर रही है। 33वें दिन, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹4.75 करोड़ का कलेक्शन किया।

भारत कलेक्शन: ₹781.75 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹1220 करोड़

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा, फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में हैं। कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस फिल्म की बड़ी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस बीच, ‘इक्कीस’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपने छठे दिन ₹1.50 करोड़ कमाए। अब तक, फिल्म ने भारत में ₹23 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड टोटल ₹29.5 करोड़ है।

फिल्म ने पहले दिन ₹7 करोड़ की ज़बरदस्त ओपनिंग की थी, लेकिन उसके बाद से इसकी कमाई में धीरे-धीरे गिरावट आई है। इसके बावजूद, दर्शक सोशल मीडिया पर स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं।

‘इक्कीस’ की स्टार कास्ट

कास्ट की बात करें तो, ‘इक्कीस’ में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया मुख्य भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं। यह दोनों एक्टर्स की डेब्यू फिल्म है। फिल्म में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र भी हैं, और खबरों के अनुसार यह उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म है। फिल्म में जयदीप अहलावत भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और दर्शक सभी एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ़ कर रहे हैं।