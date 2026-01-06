Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection: 32वें दिन भी नहीं थमी ‘धुरंधर’, ‘इक्कीस’ की कमाई में गिरावट

Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection: 32वें दिन भी नहीं थमी ‘धुरंधर’, ‘इक्कीस’ की कमाई में गिरावट

Dhurandhar Vs Ikkis Box Office Collection : रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने सिनेमाघरों में 32 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ ने सिनेमाघरों में 5 दिन पूरे कर लिए हैं। आइए देखते हैं कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं।

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के अनुसार, ‘धुरंधर’ की कमाई में 32वें दिन थोड़ी गिरावट देखी गई, उस दिन फिल्म ने ₹4.50 करोड़ कमाए। इस गिरावट के बावजूद, फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹776.75 करोड़ तक पहुंच गया है।

इसके ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में ₹1212 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है, जो इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित करता है। स्टार कास्ट को भी उनके परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ मिल रही है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस बीच, ‘इक्कीस’ ने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ₹1.35 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब ₹21.50 करोड़ हो गया है, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई ₹27.6 करोड़ तक पहुंच गई है।

फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद से कलेक्शन में लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि, कास्ट के परफॉर्मेंस की दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब तारीफ की है।

‘इक्कीस’ की स्टार कास्ट

‘इक्कीस’ का एक खास इमोशनल महत्व है क्योंकि यह दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। फैंस उन्हें स्क्रीन पर बहुत मिस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं ज़ाहिर कर रहे हैं। धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा के साथ, फिल्म में जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी लीड रोल में हैं। अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया दोनों के लिए ‘इक्कीस’ बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म है। फैंस को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है, और कई लोग उनकी नई जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं।

 