Dhurandhar: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और आर माधवन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ की 5 दिन की कमाई 150 करोड़ पार

कुल घरेलू कलेक्शन 130.80 करोड़ रुपए

Dhurandhar Box Office Collection Day Five: पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और आर माधवन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ ने 5 दिन में 150 करोड़ रुपए की कमी कर ली है। आदित्य धर की इस एक्शन फिल्म को लगातार मिल रही कामयाबी से एक्टर आर माधवन बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने इस खुशी में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान का एक वीडियो शेयर कर अपनी बात सत्य होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया है। उनके इस वीडियो पर नेटिजेंस भी शानदार रिएक्शन दे रहे हैं।

मेरे लिए ‘धुरंधर’ सबसे ऐतिहासिक होने वाली : माधवन

वीडियो में माधवन कह रहे हैं, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं कई ऐतिहासिक फिल्मों में शामिल रहा हूं, पर मेरे को लगता है कि मेरे लिए ‘धुरंधर’ सबसे ऐतिहासिक होने वाली है। इसकी वजह यह है कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो लगता है, भारतीय सिनेमा में एक जॉनर आफ फिल्म मेकिंग खत्म हो जाएगा। आर माधवन ने इसी क्लिप को शेयर कर कैप्शन में लिखा- ‘मुझे बेहद खुशी है कि मैंने इसे सबसे पहले महसूस किया और कहा। उन्होंने लिख है कि ईश्वर ने मुझे सही साबित किया और अब मैं और भी प्रेरित होने के साथ ही विनम्र महसूस कर रहा हूं।

जल्द 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली है फिल्म

धुरंधर में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और कई कलाकार इस फिल्म में हैं। यह जल्द ही 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली है। इसने सिकंदर और थम्मा के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स, जियो स्टूडियोज़ ने सोमवार को घोषणा की थी कि धुरंधर ने रिलीज़ के पहले चार दिनों में भारत में 130.80 करोड़ रुपए नेट कमाए। इसने ओपनिंग डे पर 28.60 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद वीकेंड पर 33.10 करोड़ रुपए और 44.80 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को कमाए गए 24.30 करोड़ रुपयों के साथ, इसका कुल घरेलू कलेक्शन 130.80 करोड़ रुपए नेट हो गया है।

वर्ल्डवाइड टोटल 193 करोड़ रुपए से ज़्यादा

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चार दिनों में विदेशों में 42 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका वर्ल्डवाइड टोटल (Worldwide Total) 193 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। इन आंकड़ों का मतलब है कि धुरंधर ने इस साल रिलीज़ हुई दो फिल्मों – सिकंदर और थम्मा – के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। सिकंदर का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 184.6 करोड़ रुपए था, जबकि थम्मा का कलेक्शन 187.59 करोड़ रुपए था। धुरंधर की नज़रें अब रेड 2 पर होंगी, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 237.46 करोड़ रुपए है। यह देखते हुए कि फिल्म ने सोमवार का टेस्ट पास कर लिया है। अब यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में यह कैसा प्रदर्शन करती है।

