Dhurandhar Rehman Dakait Wife Photos: रहमान डकैत की पत्नी असल जिंदगी में बेहद ग्लैमरस, तस्वीरों पर थम जाएंगी निगाहें

Dhurandhar Rehman Dakait Wife Photos: 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फ़िल्म धुरंधर बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त तारीफ़ मिली है, और हर किरदार ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। फ़िल्म के शानदार कलेक्शन साफ़ तौर पर इसे मिल रहे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स को दिखाते हैं।

धुरंधर में, अक्षय खन्ना ने रहमान डाकू के रोल में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है, और अपने ज़बरदस्त रोल से दिल जीत लिया है। उतनी ही दिलचस्प एक्ट्रेस सौम्या टंडन हैं, जो उनकी पत्नी उल्फत का रोल निभा रही हैं।

हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन सौम्या की मौजूदगी गहरा असर छोड़ती है। मज़ेदार बात यह है कि उनका असल ज़िंदगी का ग्लैमरस अवतार उनके ज़बरदस्त ऑन-स्क्रीन रोल से बिल्कुल अलग है — और फ़ैन उनकी शानदार तस्वीरों से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं।

सौम्या टंडन का ग्लैमरस साइड सबका ध्यान खींच रहा है

इंडियन टेलीविज़न का एक जाना-माना चेहरा, सौम्या टंडन ‘भाबीजी घर पर हैं’ में अपने रोल से बहुत पॉपुलर हुईं। ऑफ-स्क्रीन, वह अक्सर अपने एलिगेंट फैशन सेंस और ग्लैमरस स्टाइल से फैंस को इम्प्रेस करती हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार ध्यान खींचता है।

धुरंधर में एक खास रोल

सौम्या टंडन अभी ‘धुरंधर’ में अपने रोल के लिए चर्चा में हैं, जिसमें वह रहमान डाकू की पत्नी, उल्फत का रोल निभा रही हैं। थोड़ी देर के लिए दिखने के बावजूद, उनका कैरेक्टर कहानी में इमोशनल गहराई जोड़ता है और दर्शकों ने इसे पसंद किया है।

अपनी प्रेजेंस से दिल जीतना

हालांकि वह फिल्म में ज्यादा नहीं दिखती हैं, लेकिन सौम्या टंडन अपने हल्के एक्सप्रेशन और असरदार स्क्रीन प्रेजेंस से सबसे अलग दिखती हैं, जिससे उनका रोल यादगार बन जाता है।

सौम्या टंडन ने धुरंधर क्यों चुना

41 साल की एक्ट्रेस ने बताया कि वह धुरंधर का हिस्सा बनने के लिए इसलिए राज़ी हुईं क्योंकि वह हमेशा से डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम करना चाहती थीं। उन्हें उनके विज़न पर भरोसा था, जिसने आखिरकार उन्हें फिल्म में शामिल होने के लिए मना लिया।

सोशल मीडिया स्टार

सौम्या टंडन इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं, जहाँ वह अक्सर अपने फैंस के साथ फोटो और वीडियो शेयर करती हैं। उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से, उनके पोस्ट अक्सर मिनटों में वायरल हो जाते हैं।

जब वी मेट से धुरंधर तक

धुरंधर से पहले, सौम्या टंडन जब वी मेट (2007) और वेलकम टू पंजाब (2011) जैसी फिल्मों में नज़र आई थीं। वह अपने पूरे करियर में कई पॉपुलर टेलीविज़न शो का भी हिस्सा रही हैं।

उनकी पर्सनल लाइफ पर एक नज़र

उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो, सौम्या टंडन ने लगभग 10 साल डेटिंग करने के बाद 2016 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड सौरभ देवेंद्र सिंह से शादी कर ली। 2019 में, कपल पेरेंटहुड में शामिल हो गए, जब सौम्या एक बच्चे की माँ बनीं।