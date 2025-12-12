Dhurandhar OTT Release: कहां होगी रिलीज? ओटीटी डील और रिलीज डेट आई सामने

Dhurandhar OTT Release : रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा दी है! 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई, आदित्य धर की ज़बरदस्त स्पाई एक्शन थ्रिलर थिएटर में भारी भीड़ खींच रही है।

जहाँ फ़ैन बड़े पर्दे के अनुभव का मज़ा ले रहे हैं, वहीं कई लोग यह जानने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़िल्म OTT पर कब और कहाँ प्रीमियर होगी। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ के OTT राइट्स ₹130 करोड़ में बिके हैं।

धुरंधर पार्ट 1 – ₹65 करोड़

धुरंधर पार्ट 2 – ₹65 करोड़

दोनों पार्ट नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं, जिससे यह हाल के दिनों की सबसे बड़ी OTT डील में से एक बन गई है। हाँ — धुरंधर सिर्फ़ Netflix पर स्ट्रीम होगी।

OTT पर धुरंधर कब रिलीज़ होगी?

हालाँकि डिजिटल प्रीमियर की सही तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन OTT गाइडलाइंस के मुताबिक, कोई भी हिंदी फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ होने के 8 हफ़्ते बाद स्ट्रीम हो सकती है। इसका मतलब है कि ‘धुरंधर’ जनवरी के आखिर या फरवरी 2026 की शुरुआत में Netflix पर आ सकती है।

बॉक्स ऑफिस पर धमाल

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। Sacnilk के शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, फ़िल्म ने सिर्फ़ चार दिनों में ₹126 करोड़ की शानदार कमाई की है। इस रफ़्तार से ₹200 करोड़ क्लब में एंट्री करना पक्का लगता है। एक्साइटमेंट यहीं खत्म नहीं होता — ‘धुरंधर पार्ट 2’ पहले से ही 19 मार्च 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है।

स्टार कास्ट जिसने फैंस का दिल जीता

रणवीर सिंह के साथ, फिल्म में हैं:

अर्जुन रामपाल

अक्षय खन्ना

संजय दत्त

आर. माधवन

सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक अक्षय खन्ना की रहमान डकैत के रूप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फैंस हीरो और विलेन दोनों की बराबर जोश से तारीफ़ कर रहे हैं — बॉलीवुड एक्शन फिल्मों में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।