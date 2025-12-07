Dhurandhar Collection: दो दिनों में ही फिल्म की बॉक्स ऑफिस क्लेक्शन 60 करोड़ पार

नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन का आंकड़ा पार

Dhurandhar Box Office Collection Today Updates: आदित्य धर (Aditya Dhar) की जासूसी ड्रामा फ़िल्म ‘धुरंधर’, ने महज दो दिनों में ही भारत में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अभिनीत इस फिल्म ने $1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में इतिहास रचते हुए ‘धुरंधर’ ने रणवीर के लिए रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग हासिल की। पहले दिन इसने शानदार 27 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 33 करोड़ रुपए कमाए हैं।

ओपनिंग डे पर 27 करोड़ क्लेक्शन कर सबको हैरान किया

‘धुरंधर’ की बॉक्स आफिस ओपनिंग (Box office opening) ने 27 करोड़ क्लेक्शन कर सबको हैरान कर दिया है। ओपनिंग डे पर यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। पहले दिन फिल्म की कमाई 18-20 करोड़ की रेंज में होने का अंदाजा था, लेकिन इसने ओपनिंग डे पर भारत में 27 करोड़ की शानदार शुरुआत करके इसने कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

पहले दिन 522,000 यूएसडी की शानदार ओपनिंग की

धुरंधर में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकारों की टोली है और इसने रिलीज़ से पहले की चर्चा को तेज़ी से सिनेमाघरों में अच्छी कमाई में बदल दिया है। फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में ही 1 मिलियन यूएसडी का आंकड़ा पार कर लिया है। धुरंधर ने पहले दिन 522,000 यूएसडी की शानदार ओपनिंग की, जिससे प्रवासी दर्शकों के बीच साफ दिलचस्पी दिखी।

किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन

यह मोमेंटम दूसरे दिन भी कायम रहा, जहां शाम तक फिल्म ने पहले ही 653,000 यूएसडी और जोड़ लिए थे, जिससे इसका कुल कलेक्शन 1 मिलियन यूएसडी के बेंचमार्क को पार कर गया। शनिवार शाम और रात के शो के नंबर अभी आने बाकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म 900,000 यूएसडी का आंकड़ा पार कर लेगी, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए शनिवार को अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन होगा।

जीतानॉर्थ अमेरिकन दर्शकों का दिल

शुरुआती परफॉर्मेंस से पता चलता है कि धुरंधर ने नॉर्थ अमेरिकन दर्शकों का दिल जीत लिया है, जिसका श्रेय रणवीर सिंह की स्टार पावर, उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर की दमदार कहानी कहने की काबिलियत और पूरी टीम की गंभीरता को जाता है। अनुभवी कलाकार आर माधवन और अक्षय खन्ना की मौजूदगी ने फिल्म की अपील को सभी तरह के दर्शकों तक फैला दिया है।

