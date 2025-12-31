Dhurandhar Collection Day 26: 26वें दिन बंपर उछाल, फिर जमकर बरसे नोट

Dhurandhar Collection Day 26: धुरंधर सिनेमाघरों में एक महीना पूरा करने से बस कुछ ही दिन दूर है, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इसका शानदार प्रदर्शन जारी है! जहां फिल्म ने 25वें दिन थोड़ी गिरावट देखी, वहीं रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने 26वें दिन ज़ोरदार वापसी की, और एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया।

26वें दिन का बॉक्स ऑफिस

सिनेमाघरों में हफ़्ते बीत जाने के बाद भी, धुरंधर अभी भी भारी भीड़ खींच रही है और शानदार कमाई कर रही है। शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने 26वें दिन लगभग ₹13 करोड़ का कलेक्शन किया, जो पिछले दिन की तुलना में एक बड़ी छलांग है। वीकेंड की ग्रोथ साफ दिखाती है कि फिल्म का तूफान इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है।

नए साल के जश्न से दर्शकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे फिल्म के टिकट खिड़की पर बड़े नंबर कमाने का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

₹751 करोड़ और गिनती जारी!

26वें दिन की कमाई को मिलाकर, धुरंधर ने अब भारत में ₹751 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक और मील का पत्थर है और बॉक्स ऑफिस के इतिहास को फिर से लिख रहा है।

रणवीर सिंह की अब तक की सबसे बड़ी हिट

इस ऐतिहासिक सफलता के साथ, धुरंधर आधिकारिक तौर पर रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है, जिसने उनकी पिछली बड़ी हिट पद्मावत को पीछे छोड़ दिया है, जिसने ₹300 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे।

शानदार दर्शकों की प्रतिक्रिया से लेकर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों तक, धुरंधर ने खुद को हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक बॉक्स ऑफिस फिल्मों में से एक के रूप में स्थापित किया है। और इसकी मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, जीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है!