Dhurandhar Box Office Day 38: Dhurandhar ने उड़ा दिए The Raja Saab के होश, संडे को कमाई में जबरदस्त उछाल

Dhurandhar Box Office Day 38: सच्ची घटनाओं से प्रेरित, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। यह फिल्म पहले दिन से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है, और रिलीज़ के एक महीने से ज़्यादा समय बाद भी इसका क्रेज़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

धुरंधर के बाद, कई बॉलीवुड और साउथ फिल्में सिनेमाघरों में आईं, जिनमें कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, अगस्त्य नंदा-धर्मेंद्र की इक्कीस, और प्रभास की बहुचर्चित द राजा साब शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी धुरंधर की पकड़ को हिला नहीं पाई।

धुरंधर ने नई रिलीज़ को पीछे छोड़ा

कई बड़ी रिलीज़ के बावजूद, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। पहले, इसने तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और इक्कीस को पीछे छोड़ा, और अब यह प्रभास की द राजा साब को कड़ी टक्कर दे रही है। जहां प्रभास स्टारर फिल्म के कलेक्शन में हर गुज़रते दिन के साथ गिरावट देखी जा रही है, वहीं धुरंधर ने अपने 38वें दिन भी, खासकर रविवार को, ज़्यादा कमाई करके सबको चौंका दिया।

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हुई धुरंधर फिलहाल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹850 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि 30 दिनों के बाद फिल्म का रोज़ाना का कलेक्शन सिंगल डिजिट में आ गया था, लेकिन वीकेंड पर कलेक्शन में ज़बरदस्त उछाल आता रहता है।

अपने छठे शनिवार (10 जनवरी) को, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹6 करोड़ कमाए। हैरानी की बात यह है कि कलेक्शन कम होने के बजाय रविवार को बढ़ गया। सैकनिल्क की शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, धुरंधर ने 38वें दिन (छठे रविवार) को लगभग ₹6.15 करोड़ कमाए। अंतिम आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।

द राजा साब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन

द राजा साब की बात करें, जो 9 जनवरी को रिलीज़ हुई थी, फिल्म ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है, लेकिन इसकी रफ़्तार धीमी हो रही है। अपनी रिलीज़ के पहले दिन फ़िल्म ने ₹53.75 करोड़ कमाए, दूसरे दिन ₹26 करोड़ और तीसरे दिन लगभग ₹20 करोड़ कमाए।

एडवांस बुकिंग को मिलाकर अब तक कुल कलेक्शन लगभग ₹109 करोड़ हो गया है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि ‘द राजा साब’ हफ़्ते के बाकी दिनों में कैसा परफॉर्म करती है।