Dhurandhar Box Office Day 31: 31वें दिन भी नहीं थमी धुरंधर की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया तहलका

Mohit Saini
Dhurandhar Box Office Day 31 Report: थिएटर में पूरा एक महीना पूरा होने के बाद भी, धुरंधर एक सच्चे राजा की तरह बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। फिल्म ने न सिर्फ अपनी रफ्तार बनाए रखी है, बल्कि कई बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, जिससे कई बड़ी रिलीज़ बहुत पीछे रह गई हैं।
पिछले कुछ हफ्तों में कलेक्शन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन पांचवां रविवार एक बार फिर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। **रणवीर सिंह** स्टारर स्पाई थ्रिलर ने ज़बरदस्त वापसी की, जिससे साबित होता है कि दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी मज़बूत है।

धुरंधर दिन 31 पर ज़ोरदार चमकी

5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ होने से लेकर 4 जनवरी, 2026 तक, धुरंधर ने एक असाधारण और ऐतिहासिक बॉक्स-ऑफिस रन का आनंद लिया है। फिल्म को एक बार फिर रविवार की छुट्टी का फायदा मिला और कमाई में ज़बरदस्त उछाल आया।
Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर ने दिन 31 पर लगभग ₹14 करोड़ का कलेक्शन किया, जो शनिवार के आंकड़ों की तुलना में साफ तौर पर बढ़ोतरी दिखाता है। यह परफॉर्मेंस इस बात की पुष्टि करता है कि एक महीने बाद भी, फैंस के बीच फिल्म का क्रेज़ कम नहीं हुआ है।

कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹820 करोड़ के पार

पांचवें रविवार की कमाई जोड़ने के बाद, धुरंधर का कुल बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन अब ₹820 करोड़ के पार हो गया है, जो हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी लगातार परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त अपील के कारण, यह फिल्म कथित तौर पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है।

धुरंधर के सामने बाकी सभी फिल्में फ्लॉप

फिल्म के दबदबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि धुरंधर के बाद रिलीज़ हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। अंखड़ा 2, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, और इक्कीस जैसी फिल्में कोई असर नहीं डाल पाईं और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर के सामने पूरी तरह से फीकी पड़ गईं।
इनमें से कोई भी रिलीज़ धुरंधर के बनाए तूफान का सामना नहीं कर पाई, जो अपने पांचवें हफ्ते में भी दर्शकों को थिएटर तक खींच रही है।