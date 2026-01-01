Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर ने 27वें दिन भी उड़ाए होश, बॉक्स ऑफिस पर बरसे करोड़

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ एक सच्ची ब्लॉकबस्टर की तरह बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। सिनेमाघरों में 27 दिन बाद भी, फिल्म करोड़ों कमा रही है और दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिल रहा है।

इस बीच, कार्तिक आर्यन की ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, और हॉलीवुड की बड़ी फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ भी भारत में धीमी हो गई है। आइए उनके लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर नज़र डालते हैं।

27वें दिन ₹10.50 करोड़ कमाए

Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धुरंधर’ ने 27वें दिन ₹10.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका भारत में कुल कलेक्शन ₹722.75 करोड़ हो गया है, जबकि इसका दुनिया भर में कलेक्शन ₹1113.3 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही, यह फिल्म इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

भारत में कुल कलेक्शन

दूसरी ओर, कार्तिक आर्यन की ‘तू मेरी मैं तेरा…’ बहुत धीमी हो गई है। फिल्म ने 7वें दिन ₹1.75 करोड़ कमाए, जिससे इसका भारत में कुल कलेक्शन ₹28.75 करोड़ और दुनिया भर में कलेक्शन ₹42.1 करोड़ हो गया है। अनन्या पांडे सहित स्टार कास्ट होने के बावजूद, फिल्म में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ की बात करें तो, हॉलीवुड की इस बड़ी फिल्म ने 13वें दिन ₹5.15 करोड़ कमाए, जिससे इसका भारत में कुल कलेक्शन ₹153.30 करोड़ हो गया है, जबकि इसकी दुनिया भर में कमाई ₹7400 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। हालांकि यह दुनिया भर में राज कर रही है, लेकिन भारत में यह अभी भी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ से पीछे है।