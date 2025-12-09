Dhurandhar Box Office Collection Day 4: धुरंधर’ की रफ्तार पर ब्रेक! सोमवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट

Dhurandhar Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह-स्टारर धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर चार दिन पूरे कर लिए हैं, और अब सभी की नज़रें इसके सोमवार के परफॉर्मेंस पर हैं। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म में सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त जैसे दमदार कलाकार अहम रोल में हैं।

ज़बरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद, जिसमें फिल्म ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, आखिरकार पहले सोमवार के नंबर आ गए हैं—और उनमें काफ़ी गिरावट दिख रही है।

सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने पहले दिन कई रिकॉर्ड तोड़े और वीकेंड तक अपनी बढ़त बनाए रखी। इसने अपने ओपनिंग डे पर ₹28 करोड़, शनिवार को ₹32 करोड़ और रविवार को ज़बरदस्त ₹43 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में शानदार ₹103 करोड़ का नेट कलेक्शन किया।

वीकडेज़ की धीमी शुरुआत

जैसा कि उम्मीद थी, वीकेंड से वीकडेज़ में बदलाव के कारण स्लोडाउन आया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट है कि धुरंधर ने टेक्निकली सोमवार का ज़रूरी टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इसकी कमाई में गिरावट आई है। चौथे दिन (सोमवार) को, फिल्म ने लगभग ₹23 करोड़ जमा किए, जिससे इसका टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन लगभग ₹126 करोड़ हो गया।

गिरावट के बावजूद, वीकडेज़ के हिसाब से नंबर मज़बूत हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है।

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

ग्लोबल फ्रंट पर, आदित्य धर की स्पाई-एक्शन ड्रामा का दबदबा बना हुआ है। खबर है कि धुरंधर ने सिर्फ़ चार दिनों में दुनिया भर में लगभग ₹185.5 करोड़ कमाए हैं, जबकि यह सिर्फ़ हिंदी में रिलीज़ हुई है।

फिल्म ने पहले ही दुनिया भर में 2025 की टॉप 20 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में जगह बना ली है, और रिकॉर्ड समय में दुनिया भर में ₹150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

अच्छी वर्ड ऑफ़ माउथ और मज़बूत स्टार पावर के साथ, अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कितना आगे जा सकती है।