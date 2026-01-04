Dhurandhar Box Office Collection Day 30: धुरंधर का तूफान जारी! 30वें दिन भी बटोर लिए करोड़ों

Dhurandhar Box Office Collection Day 30 : रणवीर सिंह की एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर धुरंधर, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट बन गई है। यह फिल्म रिलीज़ के बाद से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है, भारत और विदेशों दोनों जगह ज़बरदस्त कमाई कर रही है, और अपने पांचवें हफ़्ते में भी धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही है।

धुरंधर में, रणवीर सिंह ने हमज़ा का किरदार निभाया है, जो एक अंडरकवर भारतीय एजेंट है जो एक हाई-रिस्क मिशन के लिए पाकिस्तान के लयारी टाउन में घुसपैठ करता है। यह फिल्म हाई-ऑक्टेन एक्शन को ज़बरदस्त कहानी के साथ मिलाती है और इसमें असल ज़िंदगी की घटनाओं से प्रेरित तत्व भी शामिल हैं, जो इसकी रियलिज़्म और असर को बढ़ाते हैं।

आदित्य धर की एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, धुरंधर ने दुनिया भर में ₹1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, और आधिकारिक तौर पर भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लीग में शामिल हो गई है। इस जासूसी थ्रिलर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी सहित एक दमदार कलाकारों की टीम है।

दूसरे हफ़्ते ने ऐतिहासिक कमाई को बढ़ावा दिया

फिल्म ने दूसरे हफ़्ते में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जो अच्छी माउथ पब्लिसिटी और बार-बार देखने वाले दर्शकों की वजह से हुआ। धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, और जवान, छावा, स्त्री 2, एनिमल और गदर 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़कर भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई।

दिन 30 बॉक्स ऑफिस के आंकड़े

रणवीर सिंह की इस शानदार फिल्म ने अब एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जो भारत में ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने दिन 30 पर ₹8.58 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल भारत नेट कलेक्शन ₹756.33 करोड़ हो गया है।

सिर्फ़ एक रिकॉर्ड अभी भी पहुँच से बाहर है

फिलहाल, धुरंधर अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल अभिनीत पुष्पा 2: द रूल के हिंदी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ने से बस एक कदम दूर है। पुष्पा 2 के नाम सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड है, जिसने ₹830 करोड़ का कलेक्शन किया है।

अपनी ज़बरदस्त पकड़, भारी फैन फॉलोइंग और लगातार वीकेंड ग्रोथ के साथ, धुरंधर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस का इतिहास रचने की राह पर है—और रणवीर सिंह को बॉलीवुड के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस स्टार्स में से एक के तौर पर स्थापित कर रही है।