Dhurandhar Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का राज, ‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 12: रणवीर सिंह की एक्शन एंटरटेनर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखे हुए है। अपने 12वें दिन भी, फिल्म ने ज़बरदस्त पकड़ बनाए रखी है, जिससे ट्रेड एनालिस्ट हैरान हैं। फिल्म की कमाई किसी तूफ़ान से कम नहीं है, जो हर गुज़रते दिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ रही है।

आमतौर पर, रिलीज़ के बाद दूसरे मंगलवार को फिल्मों के कलेक्शन में भारी गिरावट आती है। हालांकि, धुरंधर ने सभी नियमों को तोड़ते हुए, वर्किंग डे होने के बावजूद सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों पर शानदार परफॉर्मेंस दी है। शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, फ़िल्म ने 12वें दिन ₹29.5–30 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की।

धुरंधर ने दूसरी फ़िल्मों को फीका कर दिया

फ़िल्म के पहले हफ़्ते के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें, तो नंबर साफ़ तौर पर इसके दबदबे को दिखाते हैं:

पहला दिन: ₹28.60 करोड़

दूसरा दिन: ₹33.10 करोड़

तीसरा दिन: ₹44.80 करोड़

इसके साथ, धुरंधर ने सिर्फ़ 3 दिनों में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है।

चौथा दिन (सोमवार): ₹24.30 करोड़

पांचवां दिन: ₹28.60 करोड़

छठा दिन: ₹29.20 करोड़

सातवां दिन: ₹21.00 करोड़

पहले 7 दिनों का कुल कलेक्शन ₹209.60 करोड़ रहा।

दूसरा हफ़्ता: कलेक्शन टॉप गियर में

फ़िल्म ने अपने दूसरे हफ़्ते में और रफ़्तार पकड़ी:

दूसरा शुक्रवार: ₹32.50 करोड़

दूसरा शनिवार: ₹53 करोड़

दूसरा रविवार: ₹59 करोड़

दूसरे वीकेंड के बाद, फ़िल्म का टोटल कलेक्शन ₹351.75 करोड़ हो गया।

दूसरा सोमवार: ₹30.50 करोड़

दूसरा मंगलवार: ₹30 करोड़

इसके साथ ही, धुरंधर ने सिर्फ़ 12 दिनों में ₹411.25 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई कर ली है।

तेज़ी से ₹450 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है

इस रफ़्तार से, फ़िल्म ₹450 करोड़ के माइलस्टोन से बस एक कदम दूर है। रणवीर सिंह की ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, दिलचस्प कहानी और ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस ने धुरंधर को एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस बना दिया है। इस फिल्म ने साल की कई बड़ी रिलीज़ को आराम से पीछे छोड़ दिया है।

अक्षय खन्ना, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकारों वाली इस फिल्म को परफॉर्मेंस और स्केल दोनों के लिए बहुत तारीफ़ मिली है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग