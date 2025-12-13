Dhurandhar Box Office: आठ दिन में शानदार 239.5 करोड़ का कलेक्शन, कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

Aaj Samaj, Entertainment Desk: बॉक्स आफिस पर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज रिलीज का 9वां दिन है और आठवें दिन भी इस फिल्म ने शानदार कमाई की है। वहीं पहले सप्ताह इस फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई कर ‘गदर 2’ से लेकर ‘छावा’ व ‘पुष्पा 2’ के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म में रणवीर मुख्य भूमिका में हैं और इसके अलावा आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार इस हाई-आॅक्टेन स्पाई थ्रिलर फिल्म में हैं।

शुक्रवार को की 32 करोड़ रुपए की कमाई

वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी बीते कल शुक्रवार को 32 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसे मिलाकर 8 दिन की इस फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 239.5 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इससे इस मूवी ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी और शुरू से यह भारत व विदेशों में बाक्स आॅफिस पर धमाल मचा रही है।

कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन को दी मात

‘धुरंधर’ का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यह अपनी परफॉर्मेंस, स्केल व एक्शन सीन्स के लिए काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसने सप्ताहांत भी प्रत्येक दिन 20 करोड़ से अधिक कमाए हैं। आठ दिन में 239.5 करोड़ की कमाई करके ‘धुरंधर’ ने ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन को भी मात दे दी है। कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन का कलेक्शन 224.53 करोड़ है।

कई विवादों के केंद्र में रही है ‘धुरंधर’

हालांकि धुरंधर रिलीज़ से पहले और बाद में कई विवादों के केंद्र में रही है, फिर भी फिल्म ने पूरे देश के सिनेमाघरों में अपनी जगह बना ली है। एक तरफ जहां फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिले हैं, वहीं ऐसा लगता है कि अलग-अलग राय सिनेमाघरों में नई भीड़ खींच रही हैं। धुरंधर अभी 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है।

सैयारा को भी पीछे छोड़ सकती है धुरंधर

विक्की कौशल-स्टारर छावा 600 करोड़ रुपए के घरेलू कलेक्शन के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, सैयारा 330 करोड़ रुपए के घरेलू कलेक्शन के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अगर धुरंधर सैयारा को पीछे छोड़ना चाहती है, तो उसे अपने कलेक्शन में 90 करोड़ रुपए और चाहिए और ऐसा लगता है कि आस-पास कोई बड़ी कॉम्पिटिशन न होने के कारण, फिल्म अगले हफ्ते यह हासिल कर सकती है।

