Dhurandhar Avatar 3 Box Office Collection: धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर राज, ‘अवतार 3’ की चमक हुई धुंधली

Dhurandhar Avatar 3 Box Office Collection: ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। अपने 18वें दिन भी, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर यह फिल्म सिनेमाघरों पर राज कर रही है और आधिकारिक तौर पर 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है,

जिसने ‘कांतारा चैप्टर 1’ जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां फिल्म की एक्टिंग को ज़बरदस्त तारीफ़ मिल रही है, वहीं फिल्म के गाने भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। इस बीच, जेम्स कैमरन की ‘अवतार: फायर एंड ऐश (अवतार 3)’ का क्रेज़ ‘धुरंधर’ के तूफान के कारण भारत में साफ तौर पर धीमा पड़ गया है।

‘धुरंधर’ ने रिकॉर्ड तोड़े, 2025 की टॉप ग्रॉसर बनी

Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धुरंधर’ ने 18वें दिन ₹16 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका भारत में कुल कलेक्शन ₹571.75 करोड़ हो गया है। ग्लोबल लेवल पर, फिल्म ने दुनिया भर में ₹872.25 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की है, और ‘कांतारा चैप्टर 1’ को पछाड़कर 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है।

‘कांतारा चैप्टर 1’ और ‘छत्रपति’ को पछाड़ा

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ‘धुरंधर’ ने सिर्फ़ 18 दिनों में ‘कांतारा चैप्टर 1’ और ‘छत्रपति’ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दमदार एक्टिंग फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बन गई है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ-साथ, एक्टर संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी ने भी शानदार एक्टिंग की है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग और उनके डांस मूव्स भी फैंस के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गए हैं।

‘धुरंधर’ के तूफान के आगे ‘अवतार 3’ फीकी पड़ी

जहां ‘अवतार 3: फायर एंड ऐश’ दुनिया भर में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं भारत में इसका बॉक्स-ऑफिस सफ़र ‘धुरंधर’ के दबदबे से प्रभावित दिख रहा है। चौथे दिन, फिल्म ने ₹8.50 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसकी कुल भारतीय कमाई ₹75.75 करोड़ हो गई।

हालांकि, ग्लोबल लेवल पर, फिल्म दुनिया भर में ₹3,100 करोड़ के ज़बरदस्त कलेक्शन के साथ धूम मचा रही है। अपनी ज़बरदस्त इंटरनेशनल सफलता के बावजूद, यह फ़िल्म भारत में ‘धुरंधर’ के ज़बरदस्त क्रेज़ की वजह से अपनी रफ़्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।