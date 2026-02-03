Dhurandhar 2: रणवीर सिंह का सबसे खतरनाक अवतार! ‘धुरंधर 2’ का फर्स्ट लुक रिलीज

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर बॉक्स-ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट रही, जिसने न सिर्फ़ इंडिया में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह स्पाई थ्रिलर बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक बन गई और OTT प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 टाइटल के तौर पर बनी हुई है। इस ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बीच, फैंस सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे — और इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया।

‘धुरंधर 2’ के टीज़र अनाउंसमेंट से फैंस में क्रेज़ीनेस

बढ़ते एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए, मेकर्स मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस खबर को कन्फर्म करते हुए, रणवीर सिंह ने मंगलवार सुबह-सुबह फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज़ किया, जिसने तुरंत सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।

‘धुरंधर 2’ से रणवीर सिंह का नया इंटेंस लुक सामने आया

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी, धुरंधर 2 इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। जहाँ पहले पार्ट ने बॉक्स-ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं सीक्वल से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। नए रिलीज़ हुए पोस्टर में, रणवीर सिंह बारिश में भीगे हुए,

ब्लैक लेदर जैकेट पहने, गुस्से वाले और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ दिख रहे हैं। पोस्टर का रेड-टिंटेड थीम इंटेंसिटी को और बढ़ाता है, जिससे एक डार्क, पावरफुल माहौल बनता है जो उनके कैरेक्टर के ज़्यादा खतरनाक और बेकाबू अवतार की ओर इशारा करता है। फैंस इसे पहले से ही रणवीर का अब तक का सबसे खतरनाक लुक कह रहे हैं।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ टीज़र रिलीज़ टाइम

धुरंधर 2 का टीज़र आज, 3 फरवरी, 2026 को दोपहर 12:12 बजे सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा।

अनाउंसमेंट शेयर करते हुए, रणवीर सिंह ने लिखा: “अब कुछ अलग करने का टाइम आ गया है। धुरंधर: द रिवेंज का टीज़र आज दोपहर 12:12 PM बजे आएगा। यह 19 मार्च, 2026 को दुनिया भर में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ होगा।”

रणवीर सिंह के नए पोस्टर पर इंटरनेट पर रिएक्शन

जैसे ही पोस्टर लाइव हुआ, फैंस ने कमेंट सेक्शन में एक्साइटमेंट भर दी। एक यूज़र ने लिखा, “यह डरावना है — सबसे अच्छे तरीके से!” दूसरे ने कमेंट किया, “चलो चलें!”

कई फैंस ने रणवीर के कैरेक्टर जसकीरत सिंह रंगी के लिए भी एक्साइटमेंट ज़ाहिर की, जिसमें एक कमेंट था:

“पहले हमज़ा का राज था, अब जसकीरत के हावी होने का टाइम है।”

‘धुरंधर 2’ रिलीज़ डेट और स्टार कास्ट

धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च, 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में ग्रैंड थिएटर रिलीज़ के लिए शेड्यूल है। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, दानिश पंडोर और गौरव गेरा जैसे दमदार कलाकार हैं।

फाइनल वर्डिक्ट

एक डार्क टोन, एक ज़बरदस्त टीज़र आने वाला है, और रणवीर सिंह के ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, धुरंधर 2 पहले से कहीं ज़्यादा उम्मीद जगाने के लिए तैयार है। एक बात साफ़ है — तूफ़ान तो अभी शुरू ही हुआ है।