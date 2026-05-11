Dhurandhar 2 OTT Release Update: थिएटर के बाद अब OTT पर धमाका करेगी ‘धुरंधर 2’, मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान

Dhurandhar 2 OTT Release Update: Dhurandhar 2 न सिर्फ़ दर्शकों के बीच ज़बरदस्त चर्चा की वजह से सुर्ख़ियों में है, बल्कि फ़िल्म से जुड़े एक चल रहे कॉपीराइट विवाद की वजह से भी चर्चा में है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म फ़िलहाल एक कानूनी विवाद में फँसी हुई है, जिसमें इसके क्लाइमैक्स सीन में इस्तेमाल किए गए गाने “Tirchi Topiwale” के रीमिक्स वर्शन को लेकर विवाद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Trimurti Films के मालिक राजीव राय ने Jio Studios और B62 Studios के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने मेकर्स पर बिना सही इजाज़त के गाना इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस कानूनी लड़ाई के बीच, मेकर्स ने अब फ़िल्म की OTT रिलीज़ को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है।

Dhurandhar 2 OTT पर कब रिलीज़ होगी?

दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, प्रोडक्शन टीम ने कथित तौर पर केस में उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए अपने स्ट्रीमिंग प्लान का खुलासा किया। यह चर्चा तब हुई जब Super Cassettes Industries Private Limited (T-Series) ने याचिकाकर्ता द्वारा माँगी गई अंतरिम राहत का विरोध किया।

चूँकि रणवीर सिंह स्टारर इस फ़िल्म के ऑडियो राइट्स Super Cassettes के पास हैं, इसलिए मेकर्स ने कोर्ट के सामने साफ़ किया कि फ़िल्म का थिएट्रिकल रन (सिनेमाघरों में प्रदर्शन) पूरा हो चुका है और यह 14 मई, 2026 के आस-पास OTT पर आ सकती है।

फ़िल्म किस प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम होगी?

मेकर्स ने आगे बताया कि Dhurandhar 2 के मई के मध्य के आस-पास JioHotstar पर प्रीमियर होने की उम्मीद है। हालाँकि, शामिल पक्षों के बीच कॉपीराइट विवाद अभी भी अनसुलझा है, और मामला ट्रायल तक जाने की संभावना है। केस की अगली सुनवाई कथित तौर पर 8 मई, 2026 को तय है।

OTT रिलीज़ की रणनीति समझाई गई

आम तौर पर, बॉलीवुड फ़िल्में अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ के 28 से 56 दिनों के बीच OTT प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि Dhurandhar की पहली किस्त कथित तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लगभग आठ हफ़्ते बाद OTT पर प्रीमियर हुई थी। इसी तरह की रणनीति अपनाते हुए, मेकर्स अब Dhurandhar 2 को उसका थिएट्रिकल विंडो पूरा होने के बाद डिजिटल दर्शकों के सामने लाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

OTT घोषणा के साथ-साथ चल रहे कानूनी ड्रामे के चलते, फ़िल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और फ़ैन्स मेकर्स की तरफ़ से आधिकारिक पुष्टि का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

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