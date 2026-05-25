Krystle D Souza And AP Video: ‘धुरंधर’ एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा का किसिंग वीडियो वायरल, दुबई के अरबपति संग जुड़ा नाम

Krystle D Souza And AP Video: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूज़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ के हिट गाने ‘शरारत’ में अपने ग्लैमरस अंदाज़ से लोगों का दिल जीतने के बाद, एक्ट्रेस लगातार ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं। अब, दुबई के एक बिजनेसमैन के साथ क्रिस्टल का एक पार्टी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की नई अफवाहों को हवा दे दी है।

वायरल पार्टी वीडियो से रिश्ते की अटकलें तेज़

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सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया है कि क्रिस्टल डिसूज़ा कथित तौर पर बिजनेसमैन AP को डेट कर रही हैं। AP रियलिटी शो ‘देसी ब्लिंग’ के एक कंटेस्टेंट रह चुके हैं।

यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में क्रिस्टल और AP को कई दूसरे मेहमानों के साथ एक पार्टी में शामिल होते देखा जा सकता है। पार्टी के दौरान, AP कैमरे के सामने पोज़ देते हुए क्रिस्टल के गाल पर किस करते नज़र आते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश और सहज लग रहे थे, जिससे उनके कथित रिश्ते को लेकर अटकलें तुरंत तेज़ हो गईं।

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जब से यह क्लिप ऑनलाइन सामने आई है, फैंस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या दोनों के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता है। हालांकि, क्रिस्टल डिसूज़ा या AP, दोनों में से किसी ने भी अब तक इन अफवाहों पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है।

क्रिस्टल डिसूज़ा का नाम पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ से जुड़ चुका है

यह पहली बार नहीं है जब क्रिस्टल का नाम एंटरटेनमेंट या बिज़नेस की दुनिया के किसी व्यक्ति से जुड़ा हो। इससे पहले, एक्ट्रेस के बारे में अफवाहें थीं कि वह अपने पॉपुलर टीवी शो ‘एक हज़ारों में मेरी बहना है’ की शूटिंग के दौरान एक्टर करण टैकर को डेट कर रही थीं।

बाद में, रिपोर्ट्स में उनका नाम मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक गुलाम गौस दीवानी से भी जोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने कथित तौर पर लगभग तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर अलग हो गए।

क्रिस्टल का नाम पहले एक्टर ऋत्विक धनजानी से भी जुड़ चुका है, जिससे यह नई अफवाह उनकी पहले से ही काफी चर्चित पर्सनल लाइफ में एक और नया किस्सा बन गई है।

कौन हैं बिजनेसमैन AP?

जिस व्यक्ति का नाम इस समय क्रिस्टल के साथ जोड़ा जा रहा है, वह कथित तौर पर दुबई के एक अरबपति बिजनेसमैन हैं, जिन्हें AP के नाम से जाना जाता है। उन्हें रियलिटी शो ‘देसी ब्लिंग’ के ज़रिए काफी लोकप्रियता मिली थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, AP दुबई में एक लग्ज़री ऑटोमोबाइल बिज़नेस चलाते हैं, जिसमें वह महंगी कारों की डीलिंग करते हैं। महंगी और लग्ज़री गाड़ियाँ बेचने के अलावा, वह उन्हें खास ग्राहकों को किराए पर भी देते हैं।

वायरल वीडियो से ऑनलाइन ज़बरदस्त चर्चा छिड़ गई है, और अब फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या क्रिस्टल डिसूज़ा या AP आखिरकार डेटिंग की अफ़वाहों पर खुलकर बात करेंगे।