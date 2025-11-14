Dhuman Singh Kirmach, (आज समाज), कुरुक्षेत्र : राष्ट्रीय नदी संगम भारत मंडप दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पूज्य श्री श्री रवि शंकर जी व केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल जी द्वारा माँ सरस्वती नदी की सेवा हेतु सरस्वती नदी बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमच को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया, धूमन सिंह ने कहा इस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होना मेरे लिए सौभाग्य की अनुभूति है।

विभिन्न राज्यों से आए 10 नदी प्रेमियों को किया सम्मानित

उन्होंने आयोजक राष्ट्रीय नदी परिषद के अध्यक्ष रमन कांत व पूरी टीम को व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी वा जल शक्ति मंत्रालय को सादर प्रणाम व आभार। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 10 नदी प्रेमियों को किया सम्मानित और सम्मानित किए जाने वाले ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक के सभी नदियों में अविरल प्रवाह हो मुख्य उद्देश्य है

सभी नदी के विकास के लिए कार्य करना हमारा लक्ष्य

धूमन सिंह ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से प्रदेश के सभी नदी के विकास के लिए कार्य करना हमारा लक्ष्य है और अब सरस्वती नदी पर उत्कृष्ट सहयोग करने वाले लोगों का आभार प्रकट करते हैं।

