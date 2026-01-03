Dhruvandhar Box Office Collection Day 29: नए साल में भी ‘धुरंधर’ का धमाका, चौथे हफ्ते में रचा कमाई का इतिहास

Dhruvandhar Box Office Collection Day 29 : लगभग चार हफ्ते बाद भी, रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन पूरे कर लिए हैं और अपनी शानदार कमाई से रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखे हुए है। चाहे घरेलू कलेक्शन हो या दुनिया भर का, धुरंधर ऊंची उड़ान भर रही है, और इसका चौथा शुक्रवार भी अलग नहीं था।

यह फिल्म पहले ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने पुष्पा 2: द राइज़ और शाहरुख खान की जवान के हिंदी वर्जन को पीछे छोड़ दिया है।

धुरंधर ने इतिहास रचा

अपने चौथे हफ्ते के आखिर तक, धुरंधर ने भारत में ₹739 करोड़ का ज़बरदस्त नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही, यह घरेलू स्तर पर ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म बन गई है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए – जिसे वीकेंड और छुट्टियों से बढ़ावा मिला है – ऐसा लगभग तय लग रहा है कि फिल्म जल्द ही ₹800 करोड़ का मील का पत्थर पार कर लेगी।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दबदबा

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, धुरंधर ने विदेशों में भी असाधारण प्रदर्शन किया है। कई खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद, फिल्म ने दुनिया भर में ₹1141 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह अब तक की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

फिलहाल, यह दंगल, बाहुबली 2: द कन्क्लूजन, पुष्पा 2: द राइज़, RRR, KGF चैप्टर 2 और जवान जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पीछे है। जो बात धुरंधर को सच में अलग बनाती है, वह यह है कि यह टॉप 10 में एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने किसी दूसरी भाषा में रिलीज़ हुए बिना यह उपलब्धि हासिल की है – यह फिल्म सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी।

दिन 29 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अपने 29वें दिन, धुरंधर ने शानदार ₹8.75 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन ₹747.75 करोड़ हो गया है।