Dhruv Rathee का शाहरुख पर तगड़ा वार, बोले- अरबपति होकर भी पान मसाला का ऐड? आखिर कितने पैसे...

Dhruv Rathee: हाल ही में, ऐसी खबरें सामने आईं कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अब दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर (करीब ₹12,400 करोड़) है। इस खबर के बाद, लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख की अपार संपत्ति और उनकी सालाना जीवनशैली के खर्चों पर चर्चा की—और उनके विज्ञापनों के चुनाव पर एक तीखा सवाल उठाया।

“शाहरुख खान अब अरबपति हैं”

वीडियो में, राठी ने बताया, “हाँ, आपने सही सुना! खबरों के अनुसार, शाहरुख खान की कुल संपत्ति अब 1.4 बिलियन डॉलर को पार कर गई है। भारतीय मुद्रा में, यह लगभग ₹12,400 करोड़ है—एक अकल्पनीय राशि।”

शाहरुख कितना खर्च करते हैं?

राठी ने आगे विश्लेषण किया कि अगर खान की यह दौलत बैंक में रखी जाए, तो उन्हें कितना ब्याज मिल सकता है, और वह अपनी आलीशान जीवनशैली पर सालाना कितना खर्च करते हैं—लग्जरी प्रॉपर्टीज़ और प्राइवेट जेट से लेकर छुट्टियों और रखरखाव के खर्चों तक। राठी ने कहा, “इतने सारे खर्च के बाद भी, उनके पास अभी भी एक बड़ी रकम बच जाएगी।”

“तो फिर पान मसाला का प्रचार क्यों?”

वीडियो के अंत में, ध्रुव राठी ने शाहरुख खान के पान मसाला के विज्ञापनों में आने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे नैतिक रूप से संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा, “मेरा शाहरुख खान से सवाल है—क्या इतना पैसा काफी नहीं है? आपको पान मसाला जैसी हानिकारक चीज़ का प्रचार करने की क्या ज़रूरत है?”

“आपको ₹100-₹200 करोड़ की ज़रूरत नहीं है”

राठी ने आगे कहा कि शाहरुख कथित तौर पर ऐसे विज्ञापनों से लगभग ₹100-₹200 करोड़ कमाते हैं, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है। “खुद से ईमानदारी से पूछिए—क्या आपको वाकई उन अतिरिक्त ₹200 करोड़ की ज़रूरत है? आप इसका क्या करेंगे? और ज़रा सोचिए—अगर भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार हानिकारक उत्पादों का प्रचार करने से इनकार कर दे, तो सोचिए समाज पर इसका कितना सकारात्मक असर हो सकता है।”