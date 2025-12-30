DHRUV-NG: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया अगली पीढ़ी के सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव-एनजी का उद्घाटन किया

Union Civil Aviation Minister Inaugurates DHRUV-NG, (आज समाज), बेंगलुरु: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में अगली पीढ़ी के सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव-एनजी (DHRUV-NG) का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. डीके सुनील ( Dr. D.K. Sunil) भी मौजूद थे।

स्वदेशी हेलीकॉप्टर का एक सिविल वेरिएंट

एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (Advanced Light Helicopter), ध्रुव-एनजी एचएएल द्वारा 2025 एयरो इंडिया शो में दिखाए गए स्वदेशी हेलीकॉप्टर का एक सिविल वेरिएंट है। एचएएल के अनुसार, यह 5.5-टन, हल्का ट्विन-इंजन, मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय इलाके की विविध और कठिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से ग्लोबल सिविल एविएशन मार्केट की कड़ी मांगों को पूरा करने के लिए अपग्रेड करने के साथ ही बेहतर सुरक्षा, परफॉर्मेंस और यात्रियों के आराम के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्वदेशी रोटरी-विंग क्षमता में एक मील का पत्थर

ध्रुव-एनजी हेलीकॉप्टर स्वदेशी रोटरी-विंग क्षमता में एक मील का पत्थर है। यह ट्विन शक्ति 1एच1एच सी इंजन से लैस है, जो ज़्यादा पावर रेटिंग देता है और भारत में इंटरनल मेंटेनेंस को संभव बनाता है। एचएएल ने कहा कि इसमें एएस4 ज़रूरतों के अनुरूप सिविल-सर्टिफाइड ग्लास कॉकपिट और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए एक आधुनिक एवियोनिक्स सूट है। इसमें एडवांस्ड वाइब्रेशन-कंट्रोल सिस्टम हैं जो वीआईपी और मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार की गई आरामदायक सवारी सुनिश्चित करते हैं।

वज़न 5,500 किलोग्राम

एचएएल के अनुसार, ध्रुव-एनजी का अधिकतम टेक-ऑफ वज़न 5,500 किलोग्राम है, और यह 285 किमी/घंटा की अधिकतम गति तक पहुँचता है। इसमें अधिकतम 14 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। ध्रुव सिविल एनजी आयातित हल्के ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टरों का एक किफ़ायती, उच्च-प्रदर्शन वाला विकल्प है। एचएएल मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करता है। ऑपरेशनल सपोर्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मॉडल के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिसमें पावर-बाय-ऑवर (पीबीएच) और परफॉर्मेंस-बेस्ड लॉजिस्टिक्स (पीबीएल) शामिल हैं, जो उच्च फ्लीट सर्विसिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं।

