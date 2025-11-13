Sanatan Ekta Padyatra: आज हरियाणा के रास्ते यूपी में प्रवेश करेंगी धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा

होडल अनाज मंडी से सुबह 8 बजे शुरू हुई पदयात्रा

Sanatan Ekta Padyatra, (आज समाज), पलवल: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज हरियाणा में अंतिम दिन है। आज होडल स्थित अनाज मंडी से यात्रा सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। दोपहर बाद यात्रा उत्तरप्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। पिछले 5 दिन से सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा में है। 8 नवंबर को यात्रा ने हरियाणा में प्रवेश किया था। आज हरियाणा में 8 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा बॉर्डर को क्रॉस कर यूपी में पहुंच जाएगी।

यात्रा 16 नवंबर को बाँके बिहारी मंदिर, वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में संपन्न होगी। वहीं इससे पहले बुधवार को यात्रा के 5वें दिन धीरेंद्र शास्त्री की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें 100 डिग्री बुखार था। वे सड़क पर ही लेट गए थे। डॉक्टरों ने उनका वहीं पर इलाज किया और उन्हें 2 दिन आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी यात्रा जारी रखी।

मुस्लिम सरपंच ने किया स्वागत

इस बीच रास्ते में मुस्लिम सरपंच ने उनका स्वागत किया था। यहां शास्त्री ने उन्हें कहा कि तुम्हारी कौम पर हर बार सवाल उठता है। आप अपने युवाओं को समझाइए। अपनी शिक्षा नीति में बदलाव लाइए।

हिंदू एकजुट होंगे तो धमाके नहीं होंगे

यात्रा के 5वें दिन धीरेंद्र शास्त्री ने कहा थ कि अगर हिंदू एकजुट होंगे तो धमाके नहीं होंगे। इन घटनाओं में हमेशा एक ही कौम के लोगों का नाम क्यों आता है। अभी 8 लोग मरे हैं, लेकिन अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो 80 हजार लोग मरेंगे। हिंदू एकता में जितनी देरी होगी, हिंदुओं की संख्या उतनी ही कम होती जाएगी। अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाएं तो दंगा करने वालों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे।

विदेशी ताकतें हमें डराने का प्रयास कर रही, सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हम जहां से चले, वहां एक देशद्रोही के घर से विस्फोटक पदार्थ मिला। ये बम बनाने के काम आता है। वह किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हमने गीत संगीत बंद करा दिया। विदेशी ताकतें हमें डराने के लिए ये सब कर रही हैं। हम सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा।

