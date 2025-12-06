Dharmender 90th Birthday: अनोखे तरीके से किया जाएगा याद, फैन्स भी करेंगे शिरकत, सबके लिए खुलेंगे ‘फार्म हाउस’ के दरवाजे

Dharmender 90th Birthday, (आज समाज), मुंबई : हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने और माया नगरी के सुपरस्टार ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र जमीन से जुड़े अभिनेता थे। मायानगरी की चकाचौंध के बीच अपने पिंड की मिट्टी की खुशबू उन्हें अंतिम क्षण तक भी अपने से जोड़े रही। अपनी क़ाबिलियत का अहम धर्मेंद्र में कभी नहीं देखा और यही वजह है आज धर्मेंद्र लाखों दिलों पर राज करते है। धर्मेंद्र का 8 दिसंबर को 90 जन्मदिन मनाया जाना था, लेकिन जन्म दिन से कुछ दिन पहले ही 89 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। अब उनके 90 वें जन्म दिन को परिवार एक यादगार बनाने के लिए अनोखे तरीके से मनाने की तैयारी में है।

फार्म हाउस के दरवाजे सभी प्रशंसकों के लिए खुले रहेंगे

इस भावुक मौके पर देओल परिवार ने अपने पिता को अनोखे तरीके से याद करने का फैसला किया है,जानकारी मुताबिक सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की याद और उनकी विरासत का सम्मान करने के मकसद से खंडाला स्थित पारिवारिक फार्म हाउस में उनका जन्मदिन मनाने का मन बनाया है। इतना ही नहीं धर्मेंद्र के फैंस के लिए भी ये क्षण भावुक और रोमांचक होगा। चूँकि देओल परिवार ने इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र के चाहने वालों को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। मतलब कि देओल परिवार के इस फैसले के बाद फार्म हाउस के दरवाजे सभी प्रशंसकों के लिए खुले रहेंगे। इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र को चाहने वाले उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं और धर्मेंद्र के परिवार के सदस्यों से मिल भी सकते हैं।

यह आयोजन एक शांत और भावनात्मक श्रद्धांजलि समारोह के रूप में रहेगा

परिवार के मुताबिक 8 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होने वाला यह आयोजन एक शांत और भावनात्मक श्रद्धांजलि समारोह के रूप में रहेगा।  मतलब कि यह कोई बड़ा जश्न नहीं, बल्कि धर्मेंद्र की याद और उनके 90वें जन्मदिन को समर्पित एक बेहद सरल और सादा कार्यक्रम होगा। वहीं फैंस को फार्म हाउस आने के लिए किसी पास या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देओल परिवार ने यह भी बताया कि परिवार की तरफ से प्रशंसकों की सुविधा के लिए लोनावला से फार्म हाउस तक बसों की व्यवस्था भी की गई है।

परिवार ने उनके जन्मदिन को बेहद सादगीपूर्ण तरीके ने मनाने का फैसला लिया

उल्लेखनीय है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहीं 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई और उसके बाद उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली, जिससे न केवल फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि उनके चाहने वालों में गहरा शोक छा गया। इस भावुक पल में देओल परिवार ने उनके जन्मदिन को बेहद सादगीपूर्ण तरीके ने मनाने का फैसला लिया, जिसमें उनके फैंस को भी निमंत्रण दिया गया है।

