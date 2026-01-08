Dharmendra Funeral: धर्मेंद्र को मिलना चाहिए था स्टेट फ्यूनरल: शोभा डे

बीते साल 24 नवंबर को हुआ था निधन का निधन
Dharmendra Funeral, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के सबसे लीजेंडरी एक्टर्स में से एक धर्मेंद्र का बीते साल 24 नवंबर को निधन हो गया। धर्मेंद्र भले आज हमारे बीच नहीं, लेकिन आज भी उनके फैंस उनसे उतना ही प्यार करते हैं, जितना पहले करते थे। धर्मेंद्र एक कमाल के अभिनेता और जमीन से जुड़ी शख़्सियत थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने निभाए किरदारों से अमर कर दिया। धर्मेंद्र बेहद चुपचाप तरीके से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र के निधन की खबर अचानक आई थी।

उनकी तबियत खराब थी और वो घर पर थे, इस बारे में हर किसी को जानकारी थी, लेकिन जिस पल उन्होंने आखिरी सांस ली इस बारे में परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। धर्मेंद्र को आखिरी बार उनके फैंस देख भी नहीं पाए, जिस बात से उनके फैंस काफी नाराज भी हुए। अब राइटर और कॉलमनिस्ट शोभा डे ने इस मामले पर अपनी राय रखी है।

ये बड़ी चूक थी

शोभा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की। उनसे सवाल किया गया कि क्या धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में शोभा ने कहा, हां क्यों नहीं। मैंने इस बारे में लिखा भी था। इससे पहले भी कई एक्टर्स का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है, तो उनको तो ये सम्मान दिया ही जाना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे ये बड़ी चूक थी, या फिर राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया।

हेमा के एक कॉल की देर थी

शोभा ने आगे श्रीदेवी का उदाहरण देते हुए कहा, जब श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार को ये सम्मान दिया गया तो फिर धर्मेंद्र को भी ये सम्मान दिया जाना चाहिए था। धर्मेंद्र नाजुक हालत में थे, ये सभी को पता था। अगर चीजों को आॅर्गनाइज करना था, तो सही से प्लान किया जाना चाहिए था। हेमा मालिनी सांसद हैं, उनके एक फोन करने की देरी थी, सब मैनेज हो जाता। ये निराशाजनक और अजीब था।