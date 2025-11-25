Dharmendra News: हीमैन कैसे बने धर्मेंद्र? जानें फैंस के सबसे ज्यादा सर्च किए गए मजेदार सवालों के जवाब

Dharmendra News: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। ही-मैन के नाम से मशहूर इस आइकॉन का 24 नवंबर को निधन हो गया, जिससे लाखों लोग सदमे और दुख में हैं। देश भर के फैंस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,

जबकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके घर के बाहर के वीडियो की बाढ़ आ गई है, और भावनाओं के सैलाब के बीच, इंटरनेट सुपरस्टार की ज़िंदगी से जुड़े कई सवालों से भरा पड़ा है।

यहां उन टॉप सवालों पर एक नज़र डालें जो फैंस ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं:

क्या धर्मेंद्र वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र को शुरू में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। बाद में, उन्हें घर ले जाया गया, जहाँ उन्हें वेंटिलेटर-असिस्टेड केयर मिलती रही।

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की उम्र में कितना अंतर था?

दोनों मेगास्टार्स के बीच उम्र का अंतर छह साल है। धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जबकि अमिताभ बच्चन अभी 83 साल के हैं।

धर्मेंद्र की नेट वर्थ कितनी थी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की नेट वर्थ लगभग ₹450–500 करोड़ है, जो वे अपने परिवार के लिए छोड़ गए हैं।

धर्मेंद्र के परिवार में कौन-कौन हैं?

धर्मेंद्र के परिवार में उनकी दो पत्नियां हैं—प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे हुए: सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां हुईं: ईशा देओल और अहाना देओल।

धर्मेंद्र कितने पढ़े-लिखे थे?

धर्मेंद्र ने क्लास 12 तक पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की।

धर्मेंद्र की पहली फिल्म कौन सी थी?

धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था।

धर्मेंद्र को ‘ही-मैन’ क्यों कहा जाता था?

धर्मेंद्र को ही-मैन का टाइटल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने दिया था। उन्हें यह निकनेम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें अपने ज़माने के सबसे मज़बूत, सबसे डोमिनेंट एक्शन हीरो में से एक माना जाता था, जो अपने ज़बरदस्त चार्म और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे।