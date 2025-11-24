Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का सैलाब, पहुंचे बड़े-बड़े सितारे

Dharmendra Last Rites: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार, 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अपने जुहू वाले घर पर आखिरी सांस ली। यह मशहूर स्टार लंबे समय से बीमार थे, और हालांकि उन्हें 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन सोमवार सुबह उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, जिससे उनका निधन हो गया।

उनके जाने से हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर इमोशनल तौर पर खत्म हो गया है। देओल परिवार दुख में एक साथ खड़ा है, जबकि दुनिया भर में लाखों फैंस उनके जाने का दुख मना रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री भी गहरे सदमे में है।

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले (वेस्ट) के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया, जहां बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे — जिनमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, करण जौहर, अनिल कपूर, और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

पुलकित सम्राट की इमोशनल श्रद्धांजलि

एक्टर पुलकित सम्राट ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत इमोशनल पोस्ट लिखा, जिसमें धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने “अपनी हिम्मत, चार्म और अच्छाई से कई पीढ़ियों को एक साथ रखा।” उन्होंने इस पुराने स्टार की एक मोनोक्रोम फोटो शेयर करते हुए लिखा:

“एक्टर होते हैं… और फिर पिलर होते हैं! धरम जी ने अपनी ताकत, चार्म और अच्छाई से पूरी पीढ़ियों को एक साथ रखा। आज, सिनेमा ने एक पिता जैसा इंसान खो दिया है। हम उन्हें विलेन को मुक्का मारते, दुनिया को चार्म करते और अपने प्रियजनों की रक्षा करते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं… लेकिन असली हीरो हमेशा लेजेंड के पीछे का आदमी था। धरम जी, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। इंडस्ट्री आज खाली महसूस हो रही है। #RIP।”

अनिल कपूर, अक्षय कुमार और दूसरे सेलेब्स अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे

दोपहर करीब 2:41 बजे, एक्टर अनिल कपूर अंतिम दर्शन देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। थोड़ी देर बाद, अक्षय कुमार भी पहुंचे, उनके बाद कई और सेलेब्स भी भारतीय सिनेमा के “ही-मैन” को विदाई देने के लिए एक साथ आए।

करण जौहर ने कहा

फिल्ममेकर करण जौहर ने एक इमोशनल और लंबा ट्रिब्यूट शेयर किया, जिसमें धर्मेंद्र को एक मेगास्टार, एक आइकॉन और सबसे बढ़कर, एक बहुत अच्छा इंसान बताया।

उन्होंने लिखा: “यह सच में एक दौर का अंत है… एक आइकॉनिक मेगास्टार… सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस। वह हमेशा इंडियन सिनेमा के एक सच्चे लेजेंड रहेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा, वह सबसे दयालु इंसान थे। उनका अपनापन, उनका आलिंगन, उनका आशीर्वाद… उनकी कमी शब्दों से परे महसूस होगी। कोई भी इस कमी को कभी नहीं भर सकता। आज स्वर्ग धन्य है। मेरा दिल कहता है… अभी ना जाओ छोड़ कर… के दिल अभी भरा नहीं… ओम शांति।”

अजय देवगन

अजय देवगन ने X पर गहरा दुख जताते हुए लिखा: “धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है, और हमने कोई ऐसा खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया। रेस्ट इन पीस, धरम जी। ओम शांति।”

सलमान खान ने श्रद्धांजलि दी, धर्मेंद्र को ‘पिता जैसा’ बताया

सुपरस्टार सलमान खान विले पार्ले श्मशान घाट पहुंचे, वे काफी इमोशनल दिखे। सलमान हमेशा धर्मेंद्र को पिता जैसा मानते थे, और पुराने एक्टर ने भी एक बार प्यार से कहा था, “सलमान मेरे तीसरे बेटे जैसा है।”

आमिर खान, संजय दत्त, हेमा मालिनी और बच्चन परिवार मौजूद

आमिर खान चुपचाप श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

संजय दत्त भी सभा में शामिल हुए, और इस नुकसान पर गहरा दुख जताया।

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी परिवार के करीबी सदस्यों के साथ श्मशान घाट पहुंचीं।

अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के साथ अपने पुराने दोस्त और को-स्टार को आखिरी विदाई देने पहुंचे।