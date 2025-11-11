Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी! ICU में भर्ती, फैन्स की दुआओं पर टिकी उम्मीद

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के प्रतिष्ठित सुपरस्टार धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया।

अब खबरें आ रही हैं कि उनकी हालत गंभीर हो गई है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार अस्पताल में इकट्ठा हो गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाली उनकी बेटियों को तुरंत वापस बुला लिया गया है।

बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ आईसीयू में भर्ती

इंडस्ट्री के सबसे फिट और सम्मानित वरिष्ठ अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले धर्मेंद्र की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं चल रही है। इससे पहले आई खबरों में पुष्टि की गई थी कि 89 वर्षीय अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत गहन चिकित्सा के लिए आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया।

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने हाल ही में बताया था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अब ताज़ा खबरों से पता चलता है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनका परिवार उनके साथ है और डॉक्टर चौबीसों घंटे उनका इलाज कर रहे हैं। देशभर के प्रशंसक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं।

धर्मेंद्र की आगामी परियोजनाएँ

काम की बात करें तो, धर्मेंद्र आखिरी बार शाहिद कपूर और कृति सनोन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में नज़र आए थे। उन्होंने आलिया भट्ट और रणवीर सिंह अभिनीत ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में भी अपनी भूमिका से दर्शकों को प्रभावित किया था। इसके बाद, यह अनुभवी अभिनेता श्रीराम राघवन की युद्ध ड्रामा ‘इक्कीस’ में दिखाई देंगे, और वह ‘अपने 2’ में भी नज़र आने वाले हैं।

